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    首頁　>　臺北市

    二二八紀念館論壇 聚焦二戰後台灣選舉制度沿革與北高市長選舉

    二二八紀念館民主的向望論壇，聚焦二戰後台灣選舉制度沿革與北高市長選舉。（吳三連台灣史料基金會提供）

    二二八紀念館民主的向望論壇，聚焦二戰後台灣選舉制度沿革與北高市長選舉。（吳三連台灣史料基金會提供）

    2022/10/04 21:59

    〔記者凌美雪／台北報導〕由二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館主辦，吳三連台灣史料基金會執行的「民主的向望：二戰後台灣選舉制度沿革與北高市長選舉」，包括專題演講、論壇與綜合座談，將於10月15至16日，於二二八國家紀念館舉行。

    吳三連台灣史料基金會表示，台北、高雄作為台灣重要的兩座城市，在政治、經濟、文化各個層面上都位居重要的地位，曾在戒嚴時期的 1951年舉行第一次市長民選，以及解嚴後的1994年舉行第一次直轄市市長民選，這兩次市長民選舉深具台灣民主化歷程的指標意義。各政黨候選人所提政見主張更帶動台灣社會的許多改革，並逐漸裂解舊有的地方勢力，推動台灣前進。

    如今台灣每到選舉時刻，選舉幾乎成為全民運動，選民各自擁護支持的政黨並積極參與，選舉不但與民眾的生活貼近，也成為台灣獨特的民主樣貌。

    「民主的向望：二戰後台灣選舉制度沿革及北高市長選舉」，特別邀請專家學者、實務工作者與談，並規劃三大主題，聚焦台北市及高雄市市長選舉，希望藉由此次的討論，進一步了解台灣從威權統治到民主深化的選舉發展概貌，北高市長直接民選帶動台灣社會變革、民主深化，讓民眾了解台灣民主歷程，珍惜今日得來不易的選舉權。

    線上報名及議程詳情可詢此網址： http://www.twcenter.org.tw/archives/5070

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