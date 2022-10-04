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    藍委質疑政策宣導費用圖利特定媒體？ 陳吉仲：若有早被一槍斃命

    立委曾銘宗質詢行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲。（記者田裕華攝）

    立委曾銘宗質詢行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲。（記者田裕華攝）

    2022/10/04 17:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今（4）日於立法院院會質詢時，質疑農委會今年1到8月的政策宣導費用，以分散、化整為零的方式，規避政府採購法規定，有圖利民視、三立之嫌，痛批農委會主委陳吉仲「你好大膽子！」對此，陳強調絕不是化整為零，有一定的招標作業，「如果有我早就被一槍斃命了，還站在這裡。」

    立法院今邀請行政院長蘇貞昌率部會首長進行「112年度中央政府總預算案」報告，並備質詢。曾銘宗質詢時，指農委會今年編列近1.5億元的廣告行銷費用，有無依法支用？陳吉仲回覆：「當然，全部都是，每一個都是。」

    曾銘宗續問，農委會今年1到8月政策宣導費用總共花了5341萬，其中，凱絡媒體493萬元、占9%，民視1033萬元、占19%，三立1061萬、占20%，幾乎都給民視和三立，有無合法支用？陳吉仲說，當然都有合法支用，依規定辦理。

    曾銘宗表示，這照理講要公開招標，民視總共69筆，每筆14萬9733元，三立123筆，每筆8萬6303元，這麼多筆，每筆10萬元左右都不用公開招標？「陳吉仲你膽子太大了吧？你交代的？」陳吉仲回覆：「委員這您可能有誤解，都是依照相關規定辦理，可以提供資料給委員看。」

    「絕對沒有誤解！」曾銘宗強調，自己是一筆一筆對，「萬一我沒誤解，你要不要下台？」陳吉仲說，執行過程中，同仁絕對都是依規定辦理，農委會1年預算這麼多，全部政策都是在照顧農漁民，每筆宣傳都是在講政策和防疫，沒有任何其他政治議題在裡面，「如果有我早就被一槍斃命了，還站在這裡。」

    陳吉仲強調，當然不可能像委員說的化整為零，招標一次就全部出去了，怎麼可能一筆一筆的，他還要問同仁怎麼執行的，會後會把資料整理清楚，給委員和蘇院長各一份。曾銘宗則援引「政府採購法」第14條，強調規範在這，「機關不得意圖規避本法之適用，分批辦理公告金額以上之採購。」

    「為什麼對三立、民視特別好？誰交代的？」曾銘宗並質疑其中是否涉及圖利？若有擬赴地檢署提告。陳吉仲回覆：「如果我圖利歡迎去告，我在農委會不只法律要求，道德要求也要做到，有的話請直接提告」、「若有違反規定，直接幫我移送檢調」、「我可以完全接受檢驗，不管是在學術上或政策上。」

    曾銘宗則說：「最好回去查清楚，不然我週五（7日）還會問你。」

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