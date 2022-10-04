批郝龍斌都更「1坪換1坪」是詐騙 黃珊珊：安全優先加速推動

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今參訪都更願景館並參與座談會，並批前市長郝龍斌喊出都更「一坪換一坪」猶如詐騙集團。（記者鄭名翔攝）

2022/10/04 17:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今談都更政見，評論前市長郝龍斌喊出都更「一坪換一坪」猶如詐騙集團，也影響眾人都更意願，而北市有超過7成屋齡逾30年的老屋，若強震來襲後果不堪設想，因此主張防災型都更，以安全優先，再來則是美觀，價值為最末，並盡量簡化程序、使估價合理，以此加速都更進行。

黃珊珊今參訪都更願景館並參與座談會，過程看到2012年發生的「文林苑案」，批郝龍斌當時喊都更「一坪換一坪」猶如詐騙集團，且時值選舉，許多民意代表也跟著喊，但事實證明此不可能做到，而此事件也影響都更意願，是非常不負責任的政策。

黃珊珊表示，台北市70％房子屋齡超過30年，許多建物耐震係數不足，若遇強震後果不堪設想，應此都更觀念應以安全為優先，其次為美觀，最後才是價值，故提出防災型都更，並將設法簡化程序、公開透明，消弭民眾間的猜忌，並使估價合理化。

黃珊珊說，都更涉及許多中央法規問題，但從地方政府角度而言，台北市將從EOD（教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略）及河岸景觀再生，由政府興建中繼宅，讓都更戶可優先入住，提高長輩接受都更意願，進而加速執行。

黃珊珊指出，自從北市府推出公辦都更2.0後民眾反應熱烈，包括水源二、三期已在核定中，目前南機場、信維整宅也在積極推動中，只要類似的指標性案件增加，提升民眾對公辦都更信心，後續也會對民辦都更採取鼓勵及放寬容積等方式，期盼加速台北都更再生。

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