神預測「吳子嘉被柯文哲賣了」 王定宇：高虹安是共犯應道歉

王定宇指出，吳子嘉承認被賣了、柯文哲也承認記錯了，人在現場的高虹安應該要道歉認錯。（資料照）

2022/10/04 17:00

〔記者陳政宇／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉指控民進黨新竹市長參選人沈慧虹「曾向台北市長柯文哲謀職」，而後喊冤自己被柯文哲賣了。對此，早已預料此結果的民進黨立委王定宇今（4日）表示，這是一個完全錯誤的抹黑指控，人在現場的民眾黨新竹市長參選人高虹安是共犯，也應該道歉認錯。

吳子嘉近日聲稱沈慧虹「曾經向柯文哲謀職」，遭沈慧虹提出《刑法》誹謗罪，及《選罷法》意圖使候選人不當選、散佈虛構事實告訴。吳子嘉昨日在電視節目喊冤，聲稱自己是被柯文哲賣了。

王定宇今日受訪指出，他昨日錄製節目時聽了吳子嘉的指控，赫然發現柯文哲的回答很有玄機，柯文哲除了說明沒這回事，還特別說「我們記錯了」，這句話透露柯文哲很可能就是吳子嘉的消息來源，果不其然，吳子嘉昨日晚上就公開講「被柯文哲給賣了」。

王定宇認為，一個媒體人的消息來源是民眾黨的黨主席，且民眾黨的新竹市長參選人高虹安也在現場，卻做出一個完全錯誤的抹黑指控，這樣的行為不僅違反《選罷法》意圖使人不當選，更是毀謗侮辱，在政治上是一個惡劣手法。既然吳子嘉承認被賣了、柯文哲也承認記錯了，人在現場高虹安最起碼應該要道歉認錯。

王定宇說，國民黨或民眾黨日前對媒體人周玉蔻的獨立發言，這種八竿子打不上的關係，都硬要栽贓民進黨台北市長參選人陳時中負責。那麼，如今對沈慧虹的指控擺明是媒體人錯誤抹黑，消息來源出自柯文哲，在場的共犯又是高虹安，請問誰該為這件事情負責？社會眼睛看得很清楚，有沒有雙標，有沒有對自己寬容、卻用錯誤嚴苛的標準去傷害對手，這都不是民主台灣應該容忍的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法