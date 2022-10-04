城博會砸650萬設常設展 吳沛憶︰柯文哲卸任還寄生市府

「台北的未來」項目主要是柯文哲擔任旁白的影片。（取自YouTube）

2022/10/04 17:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府動用「救命錢」第二預備金近8000萬元舉辦台北城市博覽會，遭各黨議員轟無財政紀律，結果柯市府又使用二備金650萬，將城博會展品移至市府大樓內台北探索館，並設為常設展，但台北市議員吳沛憶發現，影片找台北市長柯文哲擔任旁白，質疑下任市長無論是誰，皆不會宣揚柯的政績，花650萬公帑恐展2個月就撤掉，根本是亂撒幣，離職後還想寄生市府。

台北市觀傳局把台北城市博覽會展品移至市府大樓內台北探索館，移展項目為「台北的未來」，項目主要內容卻是柯擔任旁白的影片、以2隻機器手臂搭配影片播放，未來將做為台北探索館的常設展。

吳沛憶認為，機器手臂的部分可有不同運用並無問題，但「台北的未來」影片，旁白就是柯文哲本人，且內容包括海綿城市、東西區門戶、TOD、EOD、台北通等皆為柯向來愛提的政策，「台北探索館」的定位是「市民及遊客探索台北的窗口」，卻使用已卸任市長的旁白影片，根本不合常理。

吳沛憶表示，每一屆市府也各有施政重點，在呈現內容的取捨上也不會相同，尤其是要當常設展，一次佈展後會用好幾年難道要下任市長一直聽前任市長訓話好幾年？等於變相延伸柯文哲的影響力，哪位市長候選人會願意？

吳沛憶呼籲，除呈現方式要調整，內容更一定要調整，常設展更新並無急迫性，應納入下任市府團隊意見，觀傳局應要妥於規劃策展、布展時程，讓下任市府的意見能進來，不要讓「台北探索館」這座北市窗口變成卸任市長佔據的舞台，離職後繼續寄生市府。

對此，北市觀傳局說明，為宣導北市府政策與城市行銷，提升民眾了解施政理念及現況，台北探索館會適時更新舊常設展部分空間及展示內容，本次更新將在台北探索館3樓重新規劃，並打造「台北的脈動」沉浸式劇場，還會將城市博覽會《台北的未來》影片主題修正後融入，未來影片將可因應各階段市府重大政策彈性調整內容，有效行銷台北。

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