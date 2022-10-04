為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    隨時隨地拿手機就能加值！「超級悠遊卡」上市

    「SuperCard超級悠遊卡」上市，將單筆消費上限提高至1萬元。（記者蔡思培攝）

    「SuperCard超級悠遊卡」上市，將單筆消費上限提高至1萬元。（記者蔡思培攝）

    2022/10/04 12:18

    〔記者蔡思培／台北報導〕悠遊卡上市滿20年，已發行超過1.3億張，悠遊卡公司今天宣布「SuperCard超級悠遊卡」上市，除將單筆消費上限提高至1萬元，還可搭配悠遊付APP，民眾只要將超級悠遊卡靠手機感應就能加值卡片、購買定期票，讓手機直接變「悠遊卡加值機」。台北市敬老卡、愛心卡、學生證、外縣市市民卡都可直接升級。

    現行悠遊卡有單筆1500元、單日3000元的消費上限，新推出的超級悠遊卡單筆消費上限調高至1萬元，線上交易也可以使用悠遊卡。悠遊卡公司董事長陳亭如說，台灣有1000萬人用過行動支付，全台仍有1600萬人在用悠遊卡，超級悠遊卡結合輕薄、簡便、不用連線，現在台北市敬老卡、愛心卡、學生證約有150萬張，都可同步升級超級悠遊卡，外縣市市民卡也可直接升級。

    悠遊付APP即起也推出「悠遊卡加值機」功能，民眾將超級悠遊卡置於手機背面NFC感應區，就能用悠遊付錢包餘額為卡片加值（加值以100元為單位），加值對象不限本人悠遊卡，讓民眾不再需要到超商、捷運站加值悠遊卡，隨時隨地都可用手機為悠遊卡加值。民眾也可透過「悠遊卡加值機」查詢超級悠遊卡餘額、交易明細、設定自動加值、記名、購買1280定期票。

    台北市長柯文哲表示，悠遊卡一年使用額約600億元，其中400億元是現金加值，他以前也是錢用完還要找捷運站找加值，現在用手機就可幫卡片加值，也能綁定直屬關係悠遊卡遠端加值。柯預估超級悠遊卡會大賣，小朋友上學前都可以讓媽媽靠卡加值當天零用錢，柯更笑稱，每個父母都想知道孩子錢花到哪去，未來小孩購物明細家長都能可以看到。

    柯文哲表示，相信不到半年，台北市無現金交易系統就能建立成功，雖然比中國慢幾年，但是新系統。柯也預告，未來民眾到琉球也可以刷悠遊卡，他調侃「有時不一定要用外交跨出國境，可以用悠遊卡跨出國境」。

    超級悠遊卡已在momo購物網開賣，每張售價150元，首波限量4萬張。

    台北市長柯文哲（中）表示，現在用手機就可幫超級悠遊卡加值。（記者蔡思培攝）

    台北市長柯文哲（中）表示，現在用手機就可幫超級悠遊卡加值。（記者蔡思培攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市各黨議員反對重陽敬老金綁悠遊卡 柯文哲嗆：滾回石器時代
    2022/09/22 10:36

    北市各黨議員反對重陽敬老金綁悠遊卡 柯文哲嗆：滾回石器時代
    HELLO KITTY籤筒悠遊卡 即起開放預購
    2022/09/20 16:48

    HELLO KITTY籤筒悠遊卡 即起開放預購

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    悠遊卡20周年 馬、郝、柯同台互動冷
    2022/08/16 18:41

    悠遊卡20周年 馬、郝、柯同台互動冷
    少女心爆發！媽媽收藏悠遊卡 數量驚人她嚇傻：誰比我媽瘋
    2022/04/18 22:10

    少女心爆發！媽媽收藏悠遊卡 數量驚人她嚇傻：誰比我媽瘋
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播