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    30多年前通勤唸書逃票 台北車站收到乘客寄3萬元補票

    30多年前搭火車通勤唸書逃票，台北車站收到旅客寄來3萬元信件要補票，並附上手寫信。（圖：記者鄭瑋奇翻攝）

    30多年前搭火車通勤唸書逃票，台北車站收到旅客寄來3萬元信件要補票，並附上手寫信。（圖：記者鄭瑋奇翻攝）

    2022/10/04 12:05

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵幾乎每日都能抓到旅客逃票行為，不過有些旅客逃票沒被抓到，多年後覺得心裡不安，支付上萬元的款項也時有所聞。台鐵局台北車站昨天（3日）收到一個郵政便利袋，裡面塞泡棉包著厚厚一疊鈔票，原來是有旅客在30多年前唸書時，搭火車大多利用台鐵員工通行證逃票，心感愧疚決定以3萬元做為償付過去逃票侵佔的賠償。

    台鐵岡山站在今年有收到旅客寄信，當中夾帶1萬元現金，說要償還學生時期逃票的款項；去年在中壢火車站更是有旅客親自到車站，拿5萬元要補繳40多年前逃票的款項。2019年員林站也有旅客到車站要補40多年前員林－永靖一年的火車票3000元。

    台北車站在2017年也有收到旅客寄來的1萬2000元，說要補30多年前台北－淡水逃票的的費用，昨天（3日）又收到一件郵政便利袋要償還當年逃票的費用，當中除了旅客支付的3萬元之外，還有一封手寫信，當中寫到他在民國78年至81年唸高中的期間，以火車做為通勤的交通工具，因為遠親有台鐵員工，就以台鐵員工通行證搭車，都未付車票費用。因為這是年少無知的錯事，實感羞愧，特別以3萬元做為償還，也請收到信的人不要聯絡獲表揚。

    台鐵局表示，確實是有收到這筆款項，已經請台北車站妥善處理，並將收據透過傳真等方法給補繳款的旅客。

    台鐵局台北車站昨天（3日）收到一個郵政便利袋，裡面塞泡棉包著厚厚一疊鈔票。（圖：記者鄭瑋奇翻攝）

    台鐵局台北車站昨天（3日）收到一個郵政便利袋，裡面塞泡棉包著厚厚一疊鈔票。（圖：記者鄭瑋奇翻攝）

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