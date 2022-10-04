前瞻預算第4期編列2102億 蘇揆：加速國家未來發展

行政院編列「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」，歲出編列2102億元，期程為2023年至2024年。為此，行政院長蘇貞昌今（4日）赴立法院報告編製情形並備質詢。（記者田裕華攝）

2022/10/04 11:59

〔記者王千豪／台北報導〕行政院編列「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算」，歲出共編列2102億元，期程為2023年至2024年。為此，行政院長蘇貞昌今（4日）赴立法院報告編製情形並備質詢。蘇揆表示，前瞻基礎建設計畫為加速國家未來發展所需，有助帶動經濟、創造就業機會，亦可促進產業轉型、提升國家競爭力，盼立法院支持。

立法院會今日安排蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部次長阮清華、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

蘇貞昌表示，行政院提出之第4期特別預算案，歲出共編列2102億元，全數以舉債支應，期程為2023年至2024年。蘇說，前瞻基礎建設計畫為加速國家未來發展所需，有助帶動經濟、創造就業機會，亦可促進產業轉型、提升國家競爭力，讓國人享有更好的生活品質，期盼立委支持。

蘇貞昌指出，前瞻基礎建設計畫推動以來，備受各縣市首長及各級民意代表重視，廣受民眾歡迎，無不大力爭取，近年來也逐漸展現具體成果，產生福國利民之效益。

朱澤民按機關別補充說明，交通部編列700億元、經濟部編列589億元、內政部編列233億元、數位發展部編列160億元、教育部編列123億元、農委會編列66億元、文化部編列55億元、國科會編列54億元、衛福部45億元。

龔明鑫說，目前前瞻計畫各項基礎建設均穩健推展中，為提升計畫執行與效率，行政院已責成各中央執行機關應依各項工作預定期程加速執行，並加強管控重要里程碑及工程執行進度，另針對地方補助型計畫，藉由中央與地方政府共同努力及嚴格把關，合作克服計畫執行遭遇困難，積極達成各項計畫之效益及目標。

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