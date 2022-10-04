精進預警 國防部副部長盼台美強化情資共享

國防部副部長王信龍。（資料照）

2022/10/04 11:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部副部長王信龍上將近日率我方代表團，赴美參加一年一度的「美台國防工業會議」，與美國國務院、國防部及產、學界交流，王信龍在美東時間3日上午發表演說時提及，台灣地處抵禦中共東擴的戰略位置，因此需強化與美國分享即時、準確的預警情資，掌握戰場動態，以供國軍爭取早期預警時間。

今年度「美台國防工業會議」本月2日至4日於美國維吉尼亞洲里奇蒙市舉行，王信龍於美東時間3日上午發表專題演說。王信龍表示，當前中共持續透過軍事、經濟手段脅迫區域國家，我國更是其主要對象，讓印太區域的情勢及台海和平更顯嚴峻。不但中共藉由烏俄戰爭經驗，改變建軍備戰策略，發展新的對台攻擊模式，我方也從中獲得防衛作戰啟示。

王信龍也陳述，中共今年8月進行聯合實戰演訓，屢次逾越上世紀50年代就存在的台海中線既有默契，壓縮我防衛與預警時間外，隨著中共近年經濟實力大幅提升，花費大量國防預算進行軍事現代化，已具備奪控台海的能力。國軍運用「不對稱戰力」善加利用台灣海峽屏障及地理優勢，積極發展嚇阻侵略的關鍵戰力，打造機動、遠程與精準打擊作戰能力，亦提高國防預算，編列特別預算、建立全民防衛動員機制等作為因應。

由於美國近年批准售台多項軍備，並分批撥交予我國，王信龍表示，我國依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，積極籌購各項防衛性武器，美國供售的F-16V block70戰機、M1A2T戰車、人攜式刺針飛彈、MQ-9B無人機等多項軍備，盼能儘速如期、如質交裝台灣，以利我方獲得後有效整合運用，強化聯合作戰效能。

為因應未來防衛需求，王信龍表示，希望我國與美國能建立資訊分享管道，強化軍事互通信及指管通資情監偵（C4ISR）的鏈結性，強化即時目獲能力，有效反制中共軍事行動，並持續進行資通電交流演練、戰略溝通平台與後備動員交流，並爭取參與盟國海空演訓等，為我國的國防轉型、軍事現代化注入動能。

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