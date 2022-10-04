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    首頁　>　臺北市

    原能會主委謝曉星涉性騷女下屬 蘇貞昌：依規範進行調查

    蘇貞昌指出，公務員或政府官員的相關責任都清清楚楚，我們會依規範進行。（翻攝國會頻道）

    蘇貞昌指出，公務員或政府官員的相關責任都清清楚楚，我們會依規範進行。（翻攝國會頻道）

    2022/10/04 11:38

    〔記者陳政宇／台北報導〕媒體報導原能會主委謝曉星挑祕書就像選妃，每天要4名祕書陪他吃午餐，更不時對女下屬有言語騷擾、肢體碰觸。針對立委呼籲啟動調查，行政院長蘇貞昌今（4日）表示，公務員或政府官員的相關責任都清清楚楚，「我們會依規範進行」。

    立法院今日邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。民眾黨立委邱臣遠詢問蘇貞昌對此事的掌握，若查證屬實是否啟動內部調查？

    蘇貞昌答詢表示，剛剛才聽到這個消息，謝曉星會有說明，公務員或政府官員的相關責任都清清楚楚，我們會依規範進行。

    邱臣遠呼籲，政府要注意內閣成員的操守和對外形象，希望能保證兩性平權和友善職場文化。蘇貞昌則承諾，「這是當然」。

    此外，民進黨立委范雲和賴品妤也發表發表兩點共同聲明，第一，謝曉星為原能會最高首長，故應由行政院採取立即有效之糾正及補救措施，主動調查，以維護被害人權益。

    第二，台灣性別友善職場的推動工程還有很長的路要走，尤其政府部門應以最高標準檢視、維護之；呼籲謝曉星應立即公開說清楚、講明白，積極回應大眾疑問。

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