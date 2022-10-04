蘇貞昌報告明年度總預算 國防預算增12.9％

立法院會今日安排行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部次長阮清華、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者田裕華攝）

2022/10/04 11:42

〔記者王千豪／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（4日）赴立法院報告112年度中央政府總預算，針對國防預算，蘇揆說，為強化自我防衛力量，貫徹國防自主、精進後備戰力，國防預算編列4151億元，較本年度增加475億元，約增12.9%。

立法院會今日安排蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部次長阮清華、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

蘇貞昌說，行政院依蔡英文總統施政藍圖，明年度中央政府總預算係在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規範下審慎籌編。明年度歲入編列2兆5565億元，較本年度增加12.8%；歲出編列2兆7191億元，較本年度增加20.8%。

蘇貞昌指出，國防預算編列4151億元，較本年度增加475億元，約增12.9%；加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算編列1083億元，合共5234億元，較本年度相同計算基礎增加677億元，約增14.9%。如連同非營業特種基金629億元，整體規模達5863億元。

另，蘇貞昌說，為鞏固與邦交國夥伴關係，務實深化與理念相近國家實質交流與合作，外交部編列317億元，較本年度增加16億元，約增5.5%。

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