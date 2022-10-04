新黨檢舉鄭文燦論文違學倫 台大：將審查事證確認是否受理

新黨桃園市議員參選人游智彬指控桃園市長鄭文燦碩士論文有抄襲、造假、代寫等違反學倫情事，今與同黨台北市議員參選人張榮法前往國立台灣大學遞交檢舉函。（記者楊綿傑攝）

2022/10/04 11:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕新黨桃園市議員參選人游智彬指控桃園市長鄭文燦碩士論文有抄襲、造假、代寫等違反學倫情事，今與同黨台北市議員參選人張榮法前往國立台灣大學遞交檢舉函，台大出面接下檢舉函後發表聲明指出，將審查事證確認是否受理，會秉持公正、公平、客觀、明快進行審定。

游智彬日前召開記者會，提出逾百頁的證據質疑鄭文燦論文的3大瑕疵，包含內文抄襲、參考文獻造假、槍手代寫，根本就是林智堅論文門的2.0版。今天再到台大門口召開記者會，呼籲校長管中閔一定要硬起來，以處理林智堅論文案的速度來處理鄭文燦。

台大今天由教務處研究生教務組股長田瓊麗出面接下檢舉函，但並未發表回應或受訪。校方則發出聲明表示，收到學術倫理案件具名檢舉與相關事證後，將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進行處理程序，並經審查檢附事證後先行確認是否受理。

聲明中提到，若是受理，會請所屬學院組成審定委員會進行審定，審定委員會得視檢舉情形審查被檢舉人的博、碩士學位論文，包含論文內容及結果的真實性、貢獻度等，並於2個月內完成審定。

聲明中也強調，對於學術倫理案件的處理，一切都依校內規範的標準作業程序進行，將秉持公平、公正、客觀、明快原則進行個案審定，不受外界影響，以落實勿枉勿縱的基本原則。

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