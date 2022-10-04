檢舉鄭文燦論文違反學倫 新黨籲台大速審並全面清查

新黨桃園市議員參選人游智彬今與同黨台北市議員參選人張榮法，前往國立台灣大學遞交桃園市長鄭文燦碩士論文違反學倫檢舉函。（記者楊綿傑攝）

2022/10/04 11:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕新黨桃園市議員參選人游智彬今與同黨台北市議員參選人張榮法，前往國立台灣大學遞交桃園市長鄭文燦碩士論文違反學倫檢舉函，游智彬呼籲台大速審，查明抄襲、造假、代寫等疑慮，而張榮法以台大校友身分則進一步要求，應全面審查陳明通所指導國發所所有論文。

游智彬強烈質疑，鄭文燦論文除了抄襲疑慮，甚至可能是對岸槍手代寫的問題，另外，所寫的這個200多個參考文獻裡面，他的論文本文裡面的實際上只有引用100多個，這也涉及學術造假的問題。

游智彬批評，昨天鄭文燦的新聞處長只有針對格式簡單回應4個字「謝謝指教」，沒有針對問題回應。鄭文燦在桃園執政8年，而且是用台大碩士的身分來取得桃園市長，這麼重要的位置應該要對論文誠信做正面回應，而不是一筆帶過，只對皮毛回應。

游智彬也把矛頭指向鄭運鵬，稱其是共犯結構，過去為林智堅辯護的時候，還把論文的內容提出來，這次居然連論文都不看直接呼嚨，還說鄭文燦是天才兒童，根本是在欺負踐踏桃園226萬市民的判斷力。

游智彬認為，鄭文燦論文案折射的是台灣政治菁英、社會菁英、學術菁英的共犯結構，因為鄭文燦的論文指導教授是陳明通，口試委員是新北市長參選人林佳龍，竟然對這麼大的漏洞放水。鄭文燦們、陳明通們、林佳龍們形成政治、學術媒體三位一體的怪獸、詐騙集團。

游智彬並向台大校長管中閔提出呼籲，應拿出審查林智堅論文的速度審查鄭文燦的論文，另也呼籲台大學倫會的委員出來勇敢抵抗，捍衛台大的學術良知，跟台大的尊嚴。

張榮法則說，陳明通過去幾年總共指導了173論文，只有5篇敢公開，剩下的為何不敢公開？據他瞭解，這幾年陳明通所帶領的國發所，已成民進黨的政治學生、民進黨高官、高官秘書洗學歷的中心，根本已經成為民進黨的公關品，用來建立在各派系的勢力，要求應該進行全面清查。

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