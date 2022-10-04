助環境教育扎根 環署「聽故事愛環境」Podcast上線

為幫助環境教育往下扎根，環保署設立「聽故事愛環境」Podcast，以說故事的方式向小朋友傳遞環保知識。（記者陳嘉怡攝）

2022/10/04 11:07

〔記者陳嘉怡／台北報導〕在家防疫期間，許多家長會陪伴孩子聆聽網路廣播。為幫助環境教育往下扎根，環保署設立「聽故事愛環境」Podcast，挑選5本歷年環境教育繪本，以說故事的方式向小朋友傳遞環保知識，今（4）日起每雙週週二，民眾可透過Apple Podcast、Google播客、Sound on、Spotify、KKBOX收聽。

環保署綜計處長劉宗勇表示，藉由「聽故事愛環境」Podcast節目，小朋友不僅可以吸收環境教育知識，也有助於培養語言能力。而家長也可陪伴孩子收聽節目，增進親子情感，共同提升環境素養。另外，此節目也能輔助幼教老師進行環境教育課程，讓環境教育向下扎根。

劉宗勇說，環保署從109年到110年各縣市環保局出版的161本環境教育繪本中，挑選出5本與綠生活政策相關的主題，包含惜食、減塑、愛水、綠能淨空、自然保育。例如，今天上架的首集節目「不塑小豬pk塑料怪」，就是講述減塑主題的故事繪本。

環保署表示，除了繪本故事演說外，每集節目還編撰「給大朋友的專業知識補給站」單元，內容包含環境知識介紹、原著繪本電子書、繪本創作童謠等。希望透過聆聽故事啟發孩童認知環境保護的重要性，也讓孩子反思生活上如何力行綠生活行動。

「聽故事愛環境」即日起每雙週週二上架一集，共5集，民眾可透過Apple Podcast、Google播客、Sound on、Spotify、KKBOX收聽節目。

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