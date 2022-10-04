週刊指性騷女秘書 原能會主委謝曉星發聲明澄清

原能會主委謝曉星。（資料照）

2022/10/04 11:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕週刊報導原能會主委謝曉星疑似利用權勢性騷擾女秘書、一直換秘書，謝曉星透過原能會發表聲明表示，辦公室有祕書服務6年之久，另對於互動過程如問秘書身高等，他說是因為過去任教職期間和學生相處亦師亦友，將習慣不自覺帶來公務機關，未來將會改進，以避免造成誤解。

謝曉星個人聲明如下：

針對週刊引述不具名人士之相關爆料報導，原能會轉述謝主委個人聲明，嚴正澄清如下：

一、本會主委對原能會業務非常重視，平時嚴以律己亦嚴以待人，自身鮮少休假且以會為家。雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是「對事不對人」，主要係主委希望原能會同仁都要對得起這份工作。也因此，相對於秘書在聯繫業務和互動自然也要求較為嚴格，但絕非週刊報導所言，有一直換秘書之情事。例如辦公室亦有秘書服務長達6年之久。

二、主委自105年從中山大學借調受邀入閣以來，經報院同意兼職，爰固定進行教學工作。日前因國內新冠疫情嚴重，為減少接觸，並基於不利用公務場所及公務設備資源之原則，爰主委方於辦公室以外場所（如咖啡廳），以視訊方式授課。

三、至於報導提及與同仁互動過程之部分，主因是主委過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

四、另報導提及人事主任係因活動安排不當而遭調職乙節，恐係極大誤解，主要係因人事總處規劃未來由其處理行政院組織改造等重要議題而調升至人事總處副處長所致，且該主任在主委任內深受肯定，迄今仍互動良好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法