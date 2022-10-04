賴清德稱「台北是疫情開始」？議員還原內容批柯造謠帶風向

副總統賴清德（見圖）日前稱台北市是疫情的開始，引發藍、白陣營砲轟，台北市議員簡舒培分享當時完整對話，批評台北市長柯文哲「造謠帶風向」。（圖擷自臉書）

2022/10/04 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德上週在台北市長參選人陳時中競選總部成立時發言，後續藍、白陣營砲轟賴提及「台北是疫情的開始」，對此台北市議員簡舒培分享當時完整發言，強調當天賴清德是想肯定台北的防疫表現，感謝台北市民在抗疫期間的努力，沒想到卻被斷章取義，並酸「（台北市長）柯文哲可能是看到當天萬人的場面嚇壞了，深怕黃珊珊被邊緣化，連帶讓自己失去聲量」，才揪著那句話「造謠帶風向」。

副總統賴清德日前稱台北市是疫情的開始，引發藍、白陣營砲轟，台北市議員簡舒培為此在臉書分享當天賴在當天的原話是說，「其實這場疫情期間，我非常關心台北市市民，因為台北市是疫情的開始，台北市也發生很多挑戰事件，所以台北市的父老鄉親序大特別辛苦。所以今天來到競選總部我特別要利用這個機會，跟我們所有台北市的父老鄉親序大說一聲辛苦了。同時也謝謝大家配合政府的政策，我們才有辦法一路走到現在，大家掌聲幫自己鼓勵一下好不好？」

簡舒培強調明明整段話是在肯定台北的防疫表現，感謝台北市民在抗疫期間的努力，但柯文哲卻帶風向斷章取義、曲解賴清德發言，她也質疑柯「消費台北疫情，還記得自己是台北市長？！」。簡舒培也稱，「柯文哲可能是看到當天萬人的場面嚇壞了，深怕黃珊珊被邊緣化，連帶讓自己失去聲量，於是揪著一句『台北市是疫情的開始』扭曲原意、斷章取義、造謠帶風向」。

簡舒培批評，柯文哲跟黃珊珊身為台北市長的正、副市長，又是台北市的防疫指揮官，卻急著污名化台北，急切地否認台北市民這些日子以來團結一心防疫的辛苦，把台北市民當做政治籌碼，質疑柯「到底還記不記得現在的職銜叫台北市長？！」

簡舒培也強調「這個病毒一開始的名稱叫『武漢肺炎』，源於武漢幾乎是全世界都公認的事實，柯文哲、黃珊珊跟蔣萬安不敢就疫情真正的起源向中國嚴正抗議，卻揪著對手的一字一句惡意扭曲解讀」，她為此批評「嘴巴上說關心疫情，實際上就是炒個人聲量的政治伎倆」！

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