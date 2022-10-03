黃明昭弔念三重猝死警 妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦…

警政署長黃明昭（左）承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/03 20:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市三重分局大同派出所48歲警員蘇文明，上月29日凌晨處理轄區一起輕生案件，返所後自行就醫，卻在途中昏迷，到院急救1小時仍回天乏術，警政署長黃明昭今天由新北市警局長黃宗仁陪同前往靈堂上香，蘇妻哭著感謝署長關心，但忍不住脫口「我們生活這麼困苦，他（蘇文明）說走就走，兒子還這麼小，怎麼丟下我們兩個，署長我要怎麼辦」，場面哀戚，黃明昭也數度哽咽表達難過與不捨，當場承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金。

新北市警局為照顧遺眷，已發起「警心行動」，向新北8千位警察大家族呼籲，盼警界同仁能夠發揮兄弟情，隨喜樂捐奠儀，集合眾人之力，協助遺眷度過難關，也公布遺眷帳戶，籲請各界愛心人士慨助。

警政署長黃明昭今天前往蘇文明靈堂上香致意，家屬突逢變故在靈堂泣不成聲，蘇妻哭著感謝署長關心，黃明昭離去前向遺眷家屬深深鞠躬表達不捨，承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金，並請三重分局分局長陳永昌務必全力協助治喪事宜。

警員蘇文明執行勤務時感不適，送醫後不幸往生，經報請檢察官相驗，死因為心肌梗塞，三重警分局已成立治喪委員會協助遺眷辦理後續事宜，希望持續竭盡所能提供遺眷們關懷與協助。三重分局長陳永昌強調，蘇文明是處理案件時身體不適昏厥，後續就醫不治，屬「因公死亡」，將積極爭取應有撫卹金，以告慰蘇文明在天之靈。

蘇文明是警專11期刑事偵查科畢業，畢業後分發三重分局服務，先後在長泰所、慈福所、警備隊等單位服務，為三重的治安交通貢獻近30個年頭，蘇員工作認真勤奮，3年前三重光興街發生氣爆火警案，蘇文明到場處理冒險逐戶清查、敲門提醒住戶逃命，大樓住戶都很感謝蘇文明及時反應，讓他們可以幸運逃離，把傷害降到最低，蘇文明的英勇事蹟獲得新北市政府忠勤、忠義楷模，市長侯友宜親自頒贈表揚。

蘇文明身後留下身障妻子及1名獨子，蘇文明妻子因手受傷萎縮，行動受限，僅能以打零工方式貼補家用，獨子目前就讀大一，且蘇文明甫於去年背負鉅額房貸，家庭頓失經濟依靠，需要各界發揮愛心，新北市警局已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的兄弟照顧家人，也公布遺眷帳戶（華南銀行、戶名鄧文雅、帳號162202315012） ，籲請各界愛心人士慨助。

警政署長黃明昭承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金。（記者姚岳宏翻攝）

警政署長黃明昭在警員蘇文明靈前上香致意。（記者姚岳宏翻攝）

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