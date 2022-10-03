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    中國又跳腳反對訪台 魏爾胥霸氣直言：有人不爽我們不甩！

    德國國會友台小組主席魏爾胥昨日抵台，今天會見總統蔡英文。圖為謝志偉分享的送機照。（取自謝志偉臉書）

    德國國會友台小組主席魏爾胥昨日抵台，今天會見總統蔡英文。圖為謝志偉分享的送機照。（取自謝志偉臉書）

    2022/10/03 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）昨天（2日）率團抵台，行前特別送機的我國駐德代表謝志偉今天（3日）透露，面對中國跳腳反對，魏爾胥曾霸氣表示「有人不爽，我們不甩！」

    魏爾胥2日率領德國會友台小組副主席布德（Katrin Budde）、徐德分（Dr. Till Steffen）、卡福特（Dr. Rainer Kraft）等人抵達台灣，並於今天會見總統蔡英文，當面展現堅定挺台立場，同時強調德國對台海局勢越來越關心，國會在不同文件與討論上都有提到台灣若受到武力威脅，德國將會戰出來協助、支援台灣。

    這次德國議員團訪台，中國也如往常一樣表示反對。謝志偉今天就透過臉書分享德國「德國公共廣播聯盟」（ARD）旗下《每日新聞》（Tagesschau）的報導內容，「昨天才報導中國抗議的ARD，今天復以『中國的威脅不能接受』為標題作了即時報導。其中就提到：『由基民黨籍魏爾胥先生率團的德國國會議員訪台，允諾支持台灣。魏爾胥先生引俄羅斯入侵烏克蘭比擬中國威脅台灣。此一行人訪問民主的台灣島嶼共和國，因而激怒北京政府』。」

    謝志偉接著透露，魏爾胥在出發前往台灣前，針對北京反對一事霸氣直言：「我們知道，對於我們本週訪台這件事，有人不爽，（但）我們不甩。」

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