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    首頁　>　臺北市

    還要熱1天！台北飆37.3度全國最高 入秋首波東北季風週三報到

    氣象局表示，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台北市、新北市、嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（取自中央氣象局）

    氣象局表示，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台北市、新北市、嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（取自中央氣象局）

    2022/10/03 18:25

    〔記者陳心瑜／台北報導〕秋老虎發威，中央氣象局觀測全台最高溫在台北市（科教館）達37.3度，中央氣象局表示，高溫影響只到明天，未來一週將有兩波東北季風南下，屆時北北基宜地區高溫將驟降約9至10度，今年第一波東北季風週三南下，第二波預計國慶日當天報到，北北基宜全天僅約24、25度，有明顯秋意。

    中央氣象局預報員趙竑說，明天的天氣型態和今天類似，全台大多為晴到多雲，午後西半部山區有零星短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    週三起東北季風增強，迎風面北部、宜蘭地區氣溫下降，尤其高溫下降約9度、低溫也下降約1至2度，低溫約23度、高溫大約27度，不再像這幾天一樣悶熱，水氣也增加，包括桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，以午後山區降雨為主。另外宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區須留意局部較大雨勢發生機率。

    週四至週日持續受東北季風影響，週四北部降雨會略減少、南部降雨增多，桃園以北及花東地區有局部短暫雨，午後南部地區、山區也會有局部短暫陣雨。週五、週六宜蘭、花東地區並有局部較大雨勢發生的機率。

    下週一國慶日當天將有第二波更強的東北季風，桃園以北至宜蘭地區全天僅約24至25度，影響至少至下週四，桃園以北將有局部短暫雨，午後山區、南部平地也會有局部短暫陣雨。

    未來一週將有兩波東北季風南下，圖為台北氣象站未來一週體感溫度預報，高溫明顯下滑。（取自中央氣象局）

    未來一週將有兩波東北季風南下，圖為台北氣象站未來一週體感溫度預報，高溫明顯下滑。（取自中央氣象局）

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