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    國科會改組首開委員會議 預告年底推出淨零科技方案

    國科會主委吳政忠分享組改後首次委員會議，邀集產官學研14人代表宏觀布局，討論112年科技預算1383億元，提前溝通113年科技施政方向，也將跨部會推動淨零科技方案，預計年底推出。（記者吳柏軒攝）

    國科會主委吳政忠分享組改後首次委員會議，邀集產官學研14人代表宏觀布局，討論112年科技預算1383億元，提前溝通113年科技施政方向，也將跨部會推動淨零科技方案，預計年底推出。（記者吳柏軒攝）

    2022/10/03 17:57

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國家科學及技術委員會（國科會）今年7月組改後，今（3日）正式召開首次委員會議，邀集產官學研14人代表共組，擘劃國家科技發展，除112年科技預算1383億元成長13.8％外，也預告113年科技戰略方針，包含預告2個月後將再次開會，推出淨零科技方案，打造台灣成為淨零科技典範國家。

    今年7月科技部轉型「新國科會」，今召開第1次委員會議，邀集中研院、國發會、教育部、經濟部、衛福部、農委會、數發部、主計處等首長，與民間代表如和碩聯合科技董事長童子賢、友達光電董事長彭双浪、還有學界代表中山大學校長鄭英耀、中央大學校長周景揚等共同擔任14人委員會，擘劃國家科技發展布局。

    國科會主委吳政忠表示，112年整體科技預算為1383億元，較上1個年度增加168億元，成長幅度13.8％，是歷年之最，但吳政忠也坦言，此預算跟先進國家比仍算低，如美國國家科學基金規劃10年內擴大1200億美元（3.8兆多台幣）投入戰略先進科研等，但台灣仍有小而精的優勢。

    吳政忠舉例，如台灣有半導體聚落、跨部會整合快速，加上人才訓練很好，科技管理好，就有很強競爭力；未來重點議題包含淨零碳排、量子、AI、半導體、資安、5G／6G、元宇宙、高齡科技（精準健康）及韌性國家等投入，也提早與各部會溝通113年科技布局，更希望到時預算增長幅度不小於這次。

    吳政忠還說，今會議中也報告淨零科技方案的初步規劃，將協助能源、產業、生活、社會等4大轉型推動，達成相關目標，並預定每2個月召開國科會委員會議，下次會議將定案並推出淨零科技方案。

    吳政忠也透露，113年規劃，可能會布局高齡科技等，雖台灣過去也有相關科技，但未來應該更加「見樹也見林」，是發展方向，也是未來產業機會。

    太空科技方面，台灣過去投入較多遙測衛星，近年展開B5G衛星（低軌衛星）等發展，並通過40億元預算要打造2顆國產，吳政忠今也透露，未來會再加碼變2加4顆，前面2顆由政府做，但後面可採公私協力，讓民間協作、給其「練兵」機會。

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