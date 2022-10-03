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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊主張發3000元樂齡學習券 敬老金擬依年齡級距增加

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布長照政見。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布長照政見。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/03 17:58

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今提出長照政見，以「福、照、全」三面向，提出擴大每月480點敬老卡適用項目、增設日照中心、促進銀髮就業、每年發放3000元樂齡學習券等，而除遵照台北市議會決議，採稅收盈餘10％發放重陽敬老金外，未來也評估將依年齡級距增加金額，在兼顧財政紀律下消弭世代對立。

    黃珊珊今參訪愛愛日照中心，與長輩們歡唱、手作美食等，並聽取院長施定宏介紹，隨後再發布長者照護政見；黃珊珊指出，台北市邁入超高齡社會，將以以「福、照、全」三面向，擴大福利項目、強化照護機制、打造全齡社會，建構完善的長者福利體系。

    黃珊珊表示，在福利面上，將擴大現有每月480點敬老卡適用項目，如臥床長輩可以點數扣抵成人紙尿布、呼吸器等需求品，並推廣成「VIP卡」，鼓勵店家提供持卡長者優惠，另擬推動社區高齡運動中心，由專業教練提供專業健身課程，而長輩可透過敬老卡點數參與活動，達到創造青年就業及促進老人健康的雙效目的；另也將持續補助健保費、免費施打肺炎鏈球菌疫苗。

    而在照護機制上，黃珊珊稱因少子化導致空教室增加，未來將透過閒置校舍、校舍重建等，建置長照機構及日照中心，實現在地老化；此外，將持續輔導全市老福機構改善消防設備，確保失能長者享有更安全照護環境。

    至於打造全齡社區方面，黃珊珊主張促進銀髮就業，並提供65歲以上市民長者每年3000元樂齡學習券，鼓勵長輩樂齡學習、教導孩童母語等，推廣老幼共學；此外也將推行青銀換居，解決困於老舊公寓長輩的居住問題。

    而台北市長柯文哲上任後取消的每年1500元敬老金，經台北市議會決議後將於明年恢復發放，黃珊珊承諾，會依法行政並在堅守財政紀律、不舉債前台下，以年度稅收盈餘10％發放，另也研議按年齡級距增加金額，上限為1500元，在兼顧財政紀律下消弭世代對立。

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