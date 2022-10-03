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    首頁　>　臺北市

    曾銘宗質疑高端案「動都不動」 蔡清祥：檢方審慎查證中

    法務部長蔡清祥3日出席立法院司法及法制委員會，就「貪瀆與賄選案件之犯行認定及各縣市查察辦理情形」進行專題報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    法務部長蔡清祥3日出席立法院司法及法制委員會，就「貪瀆與賄選案件之犯行認定及各縣市查察辦理情形」進行專題報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    2022/10/03 17:00

    〔記者楊國文／台北報導〕高端案今成為立院司法及法制委員會關切重要議題之一，國民黨籍立委曾銘宗質疑，高端疫苗有無涉及內線交易，金管會「移送9次」給地檢署，但「動都不動」，他認為有異常，法務部長蔡清祥今天說，移送機關也許是送9次資料給地檢署，資料若陸續送來應該會併案處理，檢察機關會就這些資料審慎及仔細查證。

    立院司委會會議中，立委曾銘宗質詢表示，高端案被金管會移送9次給地檢署，顯見此案非常特殊，並質疑移送的9次中，有幾次涉及內線交易，但地檢署現在動都不敢動，他認為有異常。

    法務部長蔡清祥指出，應該不是移送9次，也許是送9次資料給地檢署；偵辦的士林地檢署本身就有案子在，資料陸續送來就併案處理，不是一個資料就一個個案，地檢署會就這些資料審慎及仔細查證。

    蔡清祥說，詳細內容他不曉得，因為法務部不參與個案偵查，會把立委的意見轉達給高檢署，由高檢署協助督導地檢署偵查。

    曾銘宗表示，假設沒有內線交易，就還給高端清白，檢察機關不能動都不動。

    士林地檢署則指出，有收到資料，但不是「移送」，並非所謂的「移送9次」，正積極蒐集、調閱資料，全力偵辦中。

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