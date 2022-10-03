黃珊珊政見成柯文哲政策 游淑慧轟：北市府淪競選總部

國民黨台北市議員游淑慧怒批，黃珊珊教育政見一週後變成柯文哲政策，根本是「一物二賣、詐騙選民」。（記者鄭名翔攝）

2022/10/03 17:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今公布學前教育新政策，但內容與無黨籍台北市長參選人黃珊珊上週提出的教育政見大同小異，柯、黃兩人更是異口同聲稱政策是延續性；國民黨台北市議員游淑慧怒批，黃珊珊教育政見一週後變成柯文哲政策，根本是「一物二賣、詐騙選民」，批黃珊珊毫無自己政策，只想偷懶投機以市府公務員想政見，台北市政府儼然淪為黃珊珊競選總部。

柯文哲今公布最新學前教育政策，包括私立幼兒園每生學費每學期最高補貼2萬5880元，並喊出國民義務教育向下延伸至5歲、3至4歲免學費等方向，與黃珊珊所提政見幾乎雷同，且今列席的北市教育局長曾燦金，上週也特地請假出席黃珊珊政見發布。

游淑慧怒批，曾燦金上週特地請假去為黃珊珊談教育政見，一週後變成柯文哲的政策，此為標準的「一物二賣、詐騙選民」，同一政策改包裝就再開一次記者會，如此選舉也太過偷懶。

游淑慧質疑，黃珊珊根本無政策研擬團隊，只想偷懶、投機讓市府公務員幫她寫政策，北市府儼然淪為黃珊珊競選總部。

而對於黃珊珊自稱教育政策均是自己過去副市長及議員任內與北市府共同討論、琢磨得出，游淑慧再轟，黃的教育政見與北市教育局去年發布白皮書內容高度雷同，然此應為另名副市長蔡炳坤病倒前努力與教育局共同研擬，如今黃珊珊卻撿便宜，在蔡炳坤生病期間據其心血為己用，實在不道德。

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