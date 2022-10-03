柯文哲政策如黃珊珊政見翻版 簡舒培：公器私用輔選毫不避嫌

台北市議員簡舒培痛批柯文哲為幫黃珊珊輔選全然不避嫌。（記者鄭名翔攝）

2022/10/03 17:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今公布學前教育新政策，但內容與無黨籍台北市長參選人黃珊珊上週提出的教育政見大同小異，柯、黃還同聲稱政策是延續性；令台北市議員簡舒培痛批，柯文哲為幫黃珊珊輔選全然不避嫌，不僅讓政務官於上班時間請假為黃造勢，還把北市府政見公器私用給黃，更怒斥黃珊珊副市長任內無作為，「難道過去3年都在睡嗎？」

柯文哲今公布最新學前教育政策，包括私立幼兒園每生學費每學期最高補貼2萬5880元，並喊出國民義務教育向下延伸至5歲、3至4歲免學費等方向，與黃珊珊所提政見幾乎雷同，且今列席的北市教育局長曾燦金，上週也特地請假出席黃珊珊政見發布。

簡舒培批，柯文哲把握卸任前「垃圾時間」為黃珊珊助選毫不避嫌，公然讓政務官於上班時間請假參加黃珊珊造勢，還把成果當作北市府政策，全然是將市政資源公器私用、全給黃珊珊，儼然已是「死豬不怕滾水燙」，就是窮極辦法讓黃珊珊繼續寄生市府，力拚最後能安全上壘，若未來黃珊珊當選，則民眾黨寄生情形將更為嚴重。

而對於黃珊珊自稱相關教育政策都是過去副市長及市議員任內與北市府討論、琢磨出來，簡舒培則質疑，為何黃珊珊過去擔任副市長3年期間卻不見作為，尤其自己身為6歲孩子的媽媽，若去年就實施則也可受惠，如今反倒讓許多孩子錯失教育良機，痛斥黃珊珊「難道過去3年都在睡嗎？」

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