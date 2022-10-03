專業+新世代 陳時中競總發言人添4生力軍

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部新增4名發言人，左起台北市土木技師公會理事長莊均緯、陳時中競選團隊新聞部主任林聿禪、律師陳品潔、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅，以及總幹事吳思瑤。（記者何玉華攝）

2022/10/03 16:10

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天（3日）宣布新增4名發言人，涵蓋專業界與年輕世代，總幹事吳思瑤說，陳時中已提出14大領域、140項具體政策作法，在政策能量上遠遠領先對手，因應選舉進入下半場，將有更多元、更廣的議題論述，總部延攬各行各業人士跟年輕世代加入發言人陣線，與立委莊瑞雄、林楚茵兩位現任發言人合作，讓政策有更即時、清楚的說明。

4名發言人包括台北市土木技師公會理事長莊均緯、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅、陳時中競選團隊新聞部主任林聿禪，以及81年次的律師陳品潔。

陳品潔是陳時中律師後援會的一員，她說，早年專注在求學、求職，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）是他們這個世代經歷最大的事件，她也因此認識帶領防疫的指揮官陳時中，除了感恩，也很高興有機會加入團隊。吳思瑤說，陳時中律師後援會有許多年輕律師，都是受到陳時中感動，願意跨到公共事務領域、獻身社會關懷。

78年次的林聿禪是民進黨主席蔡英文2012年參選總統時的「小英女孩」召集人，曾任謝長廷辦公室新聞連絡人、綠色和平電台「台灣新女聲」主持人、台北市長柯文哲幕僚，也在內政部長徐國勇辦公室擔任新聞媒體聯絡，長期負責輿情蒐集、專訪連絡等工作；她說，作為一個年輕世代的角色，希望用年輕世代的語言來強化與外界的溝通與媒體服務，有信心陳時中的魅力會被更多人看到，年輕世代會喜歡他。

羅浚晅是執業醫師，也具有法學背景，他說，近期選舉已陷入丟泥巴、潑髒水的情況，讓人厭倦，還有些參選人見縫插針，有些真心實意的談話被曲解成仇恨、挑撥；選舉還是要有實質論述、要有務實的願景， 讓市民認真看到參選人政策的完整性、務實性還有可行性。

在陳時中內湖交通、士林北投交通著力甚深的台北市土木技師公會理事長莊鈞煒說，陳時中對政策的推行非常認真，這代表一個市長是否關心市民大眾所想要的；從提出台北市沉痾，好好把問題講清楚，才能改變台北市，讓市民看到台北市的改變。

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