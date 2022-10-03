蔣萬安推4組合募款小物 選舉看板布條回收做成托特包

台北市長參選人蔣萬安3日舉行「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發佈會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/10/03 16:29

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨宣布「你+台北 就是無限」競選官網正式上線，收錄蔣萬安政見、行腳足跡等資訊。民眾也可參加募款方案，獲得口罩、「台北萬安」祈福御守、萬安口罩香氛扣、托特包等好禮。蔣萬安也會在選後，將拆下的看板布條重新再利用做成托特包，送給捐款民眾。

蔣萬安表示，這次募款小物有4種組合中，第一項是捐款500元的「防疫萬安」，內含蔣萬安主視覺口罩、「台北萬安」祈福御守、萬安口罩香氛扣。其次是捐款3000元的「萬安緊抱」，可獲得由蔣萬安姊姊親自設計的「萬安緊抱」抱枕、台北隊造型T-shirt、主視覺口罩、祈福御守、萬安口罩香氛扣；其中，抱枕選用將生活喝過的PET寶特瓶回收再製造的「保特紗」，兼顧舒服與環保。

捐款6000元可獲得「動保首都」組合，內含「我們的毛小孩」桌遊1套、抱枕、台北隊T-shirt、主視覺口罩、祈福御守、萬安口罩香氛扣。第4種組合「永續台北」是捐款1萬元，可獲得REBIRTH回收帆布再造托特包，是募款小物中最具有創新概念的一款。

蔣萬安表示，REBIRTH回收帆布再造托特包預計限量300個，之前兩次立委選舉結束，都留下許多要丟棄的帆布布條，對環境造成負擔，這次結合循環經濟概念，選後會將拆下的看板布條重新再利用做成包包，每一款都是獨一無二的包包，民眾有可能收到印有無限LOGO的托特包，也可能是不同角度的蔣萬安照片。

蔣萬安「你+台北 就是無限」競選官網也在今天上線，蔣表示，競選官網會紀錄他到訪的台北大街小巷、與市民朋友互動接觸的過程，民眾也可看到他最新的行腳足跡，讓市民跟著他的腳步一起認識台北的過去、現在與未來。

蔣萬安競選辦公室補充，民眾除了可以透過官網中的「關於蔣萬安」了解參選初衷、投身公職以來的堅持價值、理念；也可在「萬安+影音」欄位，看到團隊最新發佈影片，透過影像了解政策亮點；「萬安+台北」則呈現蔣萬安擘劃的台北願景，透過創新、科技、永續方法打造服務型台北隊；在「萬安+問政」欄位則可了解蔣所推動的各項法案，以及問政成果。

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