為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    馬英九批互不隸屬會變「兩個中國」 學者：難道馬屬於習近平？

    前總統馬英九2日公開質疑，蔡英文總統所提「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」。圖為2015年「馬習會」場合，馬英九總統與中國國家主席習近平見面。（資料照）

    前總統馬英九2日公開質疑，蔡英文總統所提「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」。圖為2015年「馬習會」場合，馬英九總統與中國國家主席習近平見面。（資料照）

    2022/10/03 16:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統去年國慶演說提出「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬，前總統馬英九2日公開質疑，互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」。台灣教授協會副會長陳俐甫今日受訪質疑，中華民國政府與中華人民共和國政府本來就互不隸屬，馬英九為何不支持？難道「馬英九是屬於習近平？還是習近平屬於你！」

    馬英九昨日出席「蔣萬安文山區後援會成立大會」致詞時表示，蔡英文提出互不隸屬是「一些奇奇怪怪的口號」，根本沒有去看過《中華民國憲法增修條文》，條文說「台灣地區」跟「大陸地區」都是中華民國，「大陸地區」是台澎金馬以外的中華民國領土，很清楚那些領土，憲法上還是我們的領土。

    馬英九進一步指稱，「同樣的在大陸憲法上，台灣也是他們的領土，所以你講這個話根本沒有用！是空話，如果實現了就變成了『兩個中國』，絕對不可以這樣」。

    對此，台灣教授協會副會長陳俐甫表示，國家的基本要件是主權、政府、土地等，既然是叫中華民國，或者是中華人民共和國，就代表各自有一個政府，兩個國家互不隸屬，就代表兩個國家的政府互不管轄，蔡總統所主張「兩國互不隸屬」並沒有不對，難道馬英九是認為這兩個政府有一個管轄另一個嗎？

    陳俐甫指出，如果不強調這兩個國家或政府分立的話，一旦台海發生戰爭就會變成「內戰」，變成是中央政府與地方政府的衝突！聯合國憲章規定不干預各國內政，不是兩個國家就會變成內戰，像烏克蘭和俄羅斯因為不是內戰，所以各國才會援助烏克蘭。

    陳俐甫分析，如果中國攻打台灣被認為是「內戰」問題，聯合國及其他國家就不會介入干預，馬英九的講法會讓台灣和中國的關係變成「內政關係」，兩岸有衝突就變成內戰衝突，讓台灣尋求國際援助的正當性消失，由於台灣和中國軍事實力相差太多，若台灣沒有國際援助必然滅亡。中國盤算以一中原則讓國際不要介入，發生戰爭就兩個來打就好，馬英九說法是不讓台灣有國際空間，要消滅台灣生存的可能性。

    「馬英九講法是很壞心的！」他批評，馬英九是念國際法的，在哈佛取得博士學位不會不知道聯合國憲章明定不得干預各國內政，而中國也不放棄不使用武力統一，台灣絕不能自廢武功不去爭取國際支持，自我矮化成內政問題，像馬英九那樣的主張，一旦發生戰爭時，聯合國只會處理人道和平援助，而不會干預內政。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再批兩岸「互不隸屬」是空話 馬英九：若實現就變成兩個中國
    2022/10/02 12:17

    再批兩岸「互不隸屬」是空話 馬英九：若實現就變成兩個中國
    批蔡政府派不出人 馬英九：夏立言訪中是正確的
    2022/08/28 09:31

    批蔡政府派不出人 馬英九：夏立言訪中是正確的

    舉杯賀雙十！台酒國慶紀念酒限量發售中
    馬英九讚習近平「民主」？矢板明夫：以為是中國外交部發言人
    2022/06/06 18:15

    馬英九讚習近平「民主」？矢板明夫：以為是中國外交部發言人
    駁斥蘇揆批馬 蕭旭岑：蘇揆是習近平的部屬？
    2021/05/08 17:13

    駁斥蘇揆批馬 蕭旭岑：蘇揆是習近平的部屬？

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播