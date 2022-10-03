馬英九批互不隸屬會變「兩個中國」 學者：難道馬屬於習近平？

前總統馬英九2日公開質疑，蔡英文總統所提「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」。圖為2015年「馬習會」場合，馬英九總統與中國國家主席習近平見面。（資料照）

2022/10/03 16:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統去年國慶演說提出「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬，前總統馬英九2日公開質疑，互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」。台灣教授協會副會長陳俐甫今日受訪質疑，中華民國政府與中華人民共和國政府本來就互不隸屬，馬英九為何不支持？難道「馬英九是屬於習近平？還是習近平屬於你！」

馬英九昨日出席「蔣萬安文山區後援會成立大會」致詞時表示，蔡英文提出互不隸屬是「一些奇奇怪怪的口號」，根本沒有去看過《中華民國憲法增修條文》，條文說「台灣地區」跟「大陸地區」都是中華民國，「大陸地區」是台澎金馬以外的中華民國領土，很清楚那些領土，憲法上還是我們的領土。

馬英九進一步指稱，「同樣的在大陸憲法上，台灣也是他們的領土，所以你講這個話根本沒有用！是空話，如果實現了就變成了『兩個中國』，絕對不可以這樣」。

對此，台灣教授協會副會長陳俐甫表示，國家的基本要件是主權、政府、土地等，既然是叫中華民國，或者是中華人民共和國，就代表各自有一個政府，兩個國家互不隸屬，就代表兩個國家的政府互不管轄，蔡總統所主張「兩國互不隸屬」並沒有不對，難道馬英九是認為這兩個政府有一個管轄另一個嗎？

陳俐甫指出，如果不強調這兩個國家或政府分立的話，一旦台海發生戰爭就會變成「內戰」，變成是中央政府與地方政府的衝突！聯合國憲章規定不干預各國內政，不是兩個國家就會變成內戰，像烏克蘭和俄羅斯因為不是內戰，所以各國才會援助烏克蘭。

陳俐甫分析，如果中國攻打台灣被認為是「內戰」問題，聯合國及其他國家就不會介入干預，馬英九的講法會讓台灣和中國的關係變成「內政關係」，兩岸有衝突就變成內戰衝突，讓台灣尋求國際援助的正當性消失，由於台灣和中國軍事實力相差太多，若台灣沒有國際援助必然滅亡。中國盤算以一中原則讓國際不要介入，發生戰爭就兩個來打就好，馬英九說法是不讓台灣有國際空間，要消滅台灣生存的可能性。

「馬英九講法是很壞心的！」他批評，馬英九是念國際法的，在哈佛取得博士學位不會不知道聯合國憲章明定不得干預各國內政，而中國也不放棄不使用武力統一，台灣絕不能自廢武功不去爭取國際支持，自我矮化成內政問題，像馬英九那樣的主張，一旦發生戰爭時，聯合國只會處理人道和平援助，而不會干預內政。

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