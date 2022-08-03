陳時中被問情史金句連發 曝與妻初識過程許願「相愛到老」

民進黨台北市長參選人陳時中今晚與台北市議員許淑華舉辦見面會，與青年朋友一起合影。（擷取自許淑華臉書影片）

2022/08/03 21:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今晚與台北市議員許淑華舉辦見面會，現場年輕人「拷問」有幾段情史，向來對答如流的陳時中險些招架不住，但再度妙答「記得的只有太太」，還透露與妻子是在音樂會上相識，對她一見鐘情，交往、相互體諒至今，他更趕在七夕前在小卡片對妻子寫下「相愛到老」，展露難得甜蜜。

陳時中今晚到信義區三張活動中心陪同許淑華舉辦見面會，有別於過往的選舉喊話，許淑華精心安排青年犀利提問，讓習慣應對媒體、向來對答如流的陳時中也差點招架不住。

首名提問年輕人劈頭就問「交過幾個女朋友？」陳時中靦腆紅臉笑稱，「如果講太少沒面子，但講太多又怕回家跪算盤」，直呼這題實在難答，但他再展現機智反應，拋出金句「記得的只有太太」化解難題。

被追問如何追到妻子？陳時中透露，剛退伍時有人介紹，獲得贈票，去參加妻子的畢業演奏會，他對音樂樂器不甚瞭解，一開始還誤以為是3名演奏低音提琴女琴手之一，「但都不是我的菜，感覺意興闌珊」，直到後來接續獨奏的大提琴女琴手，第一眼就覺氣質很好，演奏完後才經人介紹認識，對她一見鐘情，而後交往、相互體諒至今。

迎接明天七夕情人節，許淑華特準備愛心小卡片，讓陳時中留下最想對妻子說的一席話，只見陳時中靦腆在卡上寫下「相愛到老」，署名「中」，透露過去與妻子通信都是以「中」一字作為暱稱。陳時中說，每個愛情故事都是偉大的，過程一定有波折也會有諒解，共同克服、有苦有樂攜手相伴，「鋼鐵部長」展現難得溫柔甜蜜一面。

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