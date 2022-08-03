為裴洛西導覽人權園區 陳菊：讓美國看到台灣對民主自由的努力
2022/08/03 20:49
〔記者吳書緯／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西今天下午拜訪國家人權博物館景美園區，監察院長、人權會主委陳菊親自為訪賓導覽。陳菊今晚說，前身為警總軍法處看守所的人權園區，是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，這與裴洛西對於人權努力、堅定的立場一致，因此希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力。
陳菊青年時期就參與台灣民主運動，在1979年的美麗島事件成為政治犯，被以「叛亂罪」軍法審判，繫獄數年，「人權鬥士」形象深植人心；而國家人權博物館景美園區即為當年進行美麗島軍法大審的所在地。
陳菊今晚發文說，今天下午與裴洛西一行人碰面，一同參觀人權園區，為其導覽解說。在人權園區見面，有非常重要的意義，因為在台灣遭受38年的戒嚴期間，前身為警總軍法處看守所的人權園區，有8088位政治犯在這裡受到軍法審判、1168位勇士被槍決。
陳菊說，這裡是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，「而這，與裴洛西女士對於人權努力、堅定的立場一致，所以，我們希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力」。
陳菊也透露，致贈裴洛西一條以花蓮七星潭為意象構圖的絲巾、一對印有台灣特有種鳳蝶的對筆、口罩，以及裴洛西鍾愛的巧克力。
「最難風雨故人來」，陳菊說，美國對台灣的支持，台灣十分感謝，期待台美情誼能夠持續深化，國家人權委員會也會尋求更多人權議題上與美國合作、交流的機會。