為裴洛西導覽人權園區 陳菊：讓美國看到台灣對民主自由的努力

監察院長陳菊為裴洛西訪團親自講解過往曾為警總軍法處看守所的人權園區。（擷取自陳菊臉書）

2022/08/03 20:49

〔記者吳書緯／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西今天下午拜訪國家人權博物館景美園區，監察院長、人權會主委陳菊親自為訪賓導覽。陳菊今晚說，前身為警總軍法處看守所的人權園區，是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，這與裴洛西對於人權努力、堅定的立場一致，因此希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力。

陳菊青年時期就參與台灣民主運動，在1979年的美麗島事件成為政治犯，被以「叛亂罪」軍法審判，繫獄數年，「人權鬥士」形象深植人心；而國家人權博物館景美園區即為當年進行美麗島軍法大審的所在地。

陳菊今晚發文說，今天下午與裴洛西一行人碰面，一同參觀人權園區，為其導覽解說。在人權園區見面，有非常重要的意義，因為在台灣遭受38年的戒嚴期間，前身為警總軍法處看守所的人權園區，有8088位政治犯在這裡受到軍法審判、1168位勇士被槍決。

陳菊說，這裡是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，「而這，與裴洛西女士對於人權努力、堅定的立場一致，所以，我們希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力」。

陳菊也透露，致贈裴洛西一條以花蓮七星潭為意象構圖的絲巾、一對印有台灣特有種鳳蝶的對筆、口罩，以及裴洛西鍾愛的巧克力。

「最難風雨故人來」，陳菊說，美國對台灣的支持，台灣十分感謝，期待台美情誼能夠持續深化，國家人權委員會也會尋求更多人權議題上與美國合作、交流的機會。

陳菊與裴洛西、美國眾議員等人在當年舉行美麗島大審的軍法法庭合影。（擷取自陳菊臉書）

監察院長陳菊為裴洛西訪團親自講解過往曾為警總軍法處看守所的人權園區。（擷取自陳菊臉書）

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