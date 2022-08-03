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    中國禁台灣柑橘、文旦 陸委會：罔顧農漁民權益

    陸委會批評，暫停天然砂及多項農漁產品對台貿易，未符國際貿易規範，損害兩岸正常經貿往來及罔顧相關農漁民權益。（資料照）

    陸委會批評，暫停天然砂及多項農漁產品對台貿易，未符國際貿易規範，損害兩岸正常經貿往來及罔顧相關農漁民權益。（資料照）

    2022/08/03 20:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國海關總署發布通知，暫停進口台灣的柑橘類水果、白帶魚、凍竹莢魚，文旦也中箭。中國商務部今天也突襲發布訊息，決定暫停天然砂對台灣的出口。陸委會批評，暫停天然砂及多項農漁產品對台貿易，未符國際貿易規範，損害兩岸正常經貿往來及罔顧相關農漁民權益。

    中國官方宣稱，今年6月從台灣輸中國的冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，依據相關法律法規和標準，決定自2022年8月3日起暫停「台灣地區」柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國。

    中國商務部也在官網發布聲明指稱，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口，相關措施自2022年8月3日起實施。預料中方此舉或將對台灣砂石業、建築業造成衝擊。

    對此，陸委會表示，中華民國政府歡迎支持台灣民主自由價值的國際友人訪臺，中方在今日發布暫停天然砂及多項農漁產品對台貿易，未符國際貿易規範，損害兩岸正常經貿往來及罔顧相關農漁民權益，本會認為無助於兩岸長遠發展。

    陸委會指出，針對中方作為，相關機關已進行影響評估，並研提因應作法，盡最大力量維護業者權益。對於後續發展，政府將密切掌握情勢，審慎應對。

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