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    首頁　>　臺北市

    見證台灣白色恐怖 陳菊帶領裴洛西重回美麗島大審法庭

    美國眾議院議長裴洛西參觀國家人權博物館，監察院長陳菊親自帶著裴洛西，回到美麗島審判的法庭現場，向美國代表團訴說台灣的民主發展歷程。（擷取自文化部官方臉書）

    美國眾議院議長裴洛西參觀國家人權博物館，監察院長陳菊親自帶著裴洛西，回到美麗島審判的法庭現場，向美國代表團訴說台灣的民主發展歷程。（擷取自文化部官方臉書）

    2022/08/03 18:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天下午拜訪國家人權博物館，監察院長陳菊親自帶著裴洛西，回到美麗島審判的法庭現場，向美國代表團訴說台灣的民主發展歷程，裴洛西也參觀原景美看守所關押政治犯的監獄。

    裴洛西在園區內會晤台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希、西藏流亡政府駐台代表格桑堅參等人，歷經1小時圓桌座談，裴洛西訪團於5點離開景美人權文化園區，前往松山機場搭機。

    西藏流亡政府駐台代表格桑堅參會後受訪說，今天與裴洛西女士見面時，雙方先進行西藏哈達儀式，她有詢問西藏精神領袖達賴喇嘛身體如何。在圓桌會議上，自己有向裴洛西談及近期發生3起藏人自焚事件，一位是年輕有為的20多歲歌手，另一個是80多歲的藏人，2018年也有一個生意人收集達賴喇嘛相片被抓，前幾天被判了18年有期徒刑，最近還有一個手機有達賴喇嘛相片被抓，西藏現狀越來越糟。

    格桑堅參指出，習近平政權正進行民族同化、民族滅絕，但全世界看不見的是，中共以發展經濟的名義，大量將漢人移民西藏，以西藏教育的名義，用包吃包住的方式，把西藏小孩集中在其他地方，遠離自己民族、父母及宗教信仰，最後要達到中華民族共同體，想要消滅西藏民族，今天他把這些問題提出來，希望西方國家能夠瞭解。

    格桑堅參提及，美方認知到西藏情況每況愈下，中共做法日益極端，裴洛西今天有希望與會的人若有具體個案能夠報給他們，然後再來彙整列表，美國非常重視人權議題。裴洛西今天也有講，如果我們不能談論中國人權問題，就完全失去談論其他國家人權問題的制高點，很多人因為經濟利益或經貿關係，出賣了自己的靈魂，必須予以關注。

    銅鑼灣書店老闆林榮基受訪說，他今天向裴洛西提到遭受迫害的香港年輕人想移民美國的議題，裴洛西有用心聽，相信回去會做很多事情，每一個參加朋友都有機會發言。

    他指出，現在來台的香港年輕人有的想離開台灣，面臨去英國不行，去加拿大也不行問題，還有一些流亡在外香港年輕人遇到一些困難，相信美國會提供協助。

    林榮基強調，裴洛西今天會中有談及中國人權議題，很多中國維權律師的律師執照被吊銷，也知道有生一些病，卻被中共當局刁難不給看醫生，裴洛西非常瞭解中國的人權議題。

    美國聯邦眾議院議長裴洛西到國家人權博物館，參觀當年景美看守所關押政治犯的監獄。（擷取自文化部官方臉書）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西到國家人權博物館，參觀當年景美看守所關押政治犯的監獄。（擷取自文化部官方臉書）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西參觀國家人權博物館，見證台灣白色恐怖不義遺址。（擷取自文化部官方臉書）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西參觀國家人權博物館，見證台灣白色恐怖不義遺址。（擷取自文化部官方臉書）

    裴洛西離開國家人權博物館前揮手致意。（記者廖振輝攝）

    裴洛西離開國家人權博物館前揮手致意。（記者廖振輝攝）

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