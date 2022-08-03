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    抗議裴洛西訪台 新黨成員扮道士赴松指部外燒紙蓮花

    新黨成員扮成道士，到松指部附近抗議裴洛西訪台。（記者王千豪攝）

    新黨成員扮成道士，到松指部附近抗議裴洛西訪台。（記者王千豪攝）

    2022/08/03 18:51

    〔記者王千豪／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不懼中國恫嚇，率團訪台。新黨成員今天聚集在空軍松山基地指揮部附近，再度抗議，成員穿著道士袍揮舞木劍，還在現場焚燒紙蓮花。

    新黨主席吳成典今天下午4點40分左右率領新黨成員，到松指部斜對面的民權國小前抗議。新黨成員高舉「我們不要戰爭」、「降妖伏魔裴洛西滾」等標語，更有人穿著道士袍、手持木劍，效法道士作法，甚至在裝滿水的水桶內焚燒紙蓮花，象徵放水燈。

    吳成典說，很多在中國的民眾都強調兩岸要和平，如今情況很嚴重，裴洛西剛走，問題才剛開始，裴洛西離台後，一切風系險將由台灣承擔，執政黨有權力，怎可如此不負責任？新黨一方面希望中國能冷靜，另一方面也來機場放水燈，希望裴洛西把罪惡一路帶走。

    新黨發言人陳麗玲說，也許民進黨很高興，因為裴洛西來台增加能見度，但這種能見度不是他們樂見的，因為台灣經濟將更困頓，新黨要和平不要戰爭，因此新黨希望把裴洛西送回去，與民俗結合，把裴洛西放水流。

    現場粗估約部署50名警力，防止抗議失控，最終在下午5點左右第1次舉牌後，新黨成員即宣布就地解散。

    新黨成員到松指部附近抗議裴洛西訪台，焚燒紙蓮花。（記者王千豪攝）

    新黨成員到松指部附近抗議裴洛西訪台，焚燒紙蓮花。（記者王千豪攝）

    警方舉牌警告，新黨成員宣布就地解散。（記者王千豪攝）

    警方舉牌警告，新黨成員宣布就地解散。（記者王千豪攝）

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