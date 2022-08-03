裴洛西訪台》緊盯共軍六區操演 國軍多重手段應對

國防部發言人孫立方少將。（取自臉書）

2022/08/03 17:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今日結束訪台行，但引發中國高度不滿，解放軍更宣佈自明日中午至7日中午選定台灣周遭六處海、空域，進行實彈演習，傳亦可能朝演訓區域射擊飛彈，我國軍方未調整外散宿與休假，但已加強各項應處作為。國安人士表示，假如外國軍機、軍艦進入我國領海、領空，距離台灣越近，我方的應處作為會愈趨積極，絕不會危害我國安全。

國防部發言人孫立方少將今日表示，針對中共欲於台灣周邊海空域實彈演習，部分演習區域侵入中華民國領海與鄰接區，是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」；國防部法律司法規研審處副處長于健昌上校也說，中共此舉形同海空封鎖台灣，嚴重侵害我領海、領土主權，嚴重違反聯合國海洋公約等相關規定，我國予以嚴厲譴責。

對於中共潛在軍事舉措，我國軍方官員皆稱以正式新聞發布為準，不願多透露細節。國安人士則透露，我國會理性應對，無意升高態勢，就他所知，假若中共軍機、軍艦真進入我領海、領空作業，我方的應對舉措，不會只有「監控」而已，手段會視與台灣的距離愈趨積極，包括抵近偵查、機砲或熱焰彈「警告射擊」、開啟火控雷達鎖定敵機等，都會盱衡確切情況納入考量，且其他國家都有先例，絕不會讓他國軍備危害我國安全。

但也有退將私下指出，假如以機砲示警射擊，是否招致反效果，引發更大衝突，都仰賴指揮官與第一線飛官謹慎判斷。

知情人士也說，中共曾於2020年9月趁前美國國務院次卿柯拉克訪台時，於我國西南海、空域進行聯合操演，當時不僅派出多架次空軍戰機、預警機升空應對，軍艦亦出港掌握海空動態，陸上的飛彈部隊亦配合進行監偵工作，若此次中共軍演的強度遠高於此，我國亦有更積極舉動，但絕不會對敵挑釁而誘發更大衝突。

據透露，由於事涉國安與民眾安全，假如共軍的軍演舉措，明確危害一般民眾生命財產安全疑慮時，包括施放防空警報、發送飛彈告警訊息等措施都會進行。但相關人士強調，由於中共所宣稱的演習、規模、確切期程為何，都還充滿很大的變數，因此都會嚴密觀察、謹慎行事。

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