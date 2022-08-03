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    首頁　>　臺北市

    2024大選台北街頭恐無看板 競選廣告自治條例修正三讀通過

    今年適逢選舉年，街頭上滿是議員參選人的看板。（記者楊心慧攝）

    今年適逢選舉年，街頭上滿是議員參選人的看板。（記者楊心慧攝）

    2022/08/03 17:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市建管處提出「台北市競選廣告物自治條例修正草案」，對競選廣告訂出更嚴格規範，包括限制設置於市府公告位置、縮短可掛看板時間等，台北市議會大會今天（3日）三讀通過，市府將送行政院核定，通過後才可施行，不過今年來不及實施，最快則適用於2024選舉，屆時台北市街頭將看不到琳瑯滿目的候選人看板。

    台北市競選廣告物自治條例修正草案，規定台北市需設置「公布欄」，提供每人A3大小的競選廣告刊登空間，刊登時間是參選人抽籤前；競選辦公室、車輛設置廣告時間，為候選人競選辦事處登記的次日起；若未按照規定張貼，不需經勸導，便可對設置人及設置處所有權人開罰1萬至5萬元，也可強制拆除。

    台北市對於競選廣告的認定，只要廣告中含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上，即視為競選廣告，若參選人廣告僅有照片及姓名，即視為一般廣告，不受競選廣告條例規範。

    議員法規會召集人、議員王浩指出，修法目的是考量市容景觀、環保，另外就是降低選舉門檻，例如今年選舉在大安文山區出現競選看板大戰，考驗設看板的財力和資源，恐對新人造成不小壓力。

    建管處公寓大廈科長楊銧煜回應，由於必須設置公布看板，目前都尚未討論，今年絕對來不及實施，因此即使行政院核定，也會下一屆再實施，最快適用於2024選舉。

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