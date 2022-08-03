估藍軍繼續緊咬林智堅論文 林錫耀：被潑髒水要把事情說清楚

民進黨祕書長林錫耀說，預期藍軍會繼續緊咬林智堅論文，民進黨被抹黑還是要把事實說清楚。（資料照）

2022/08/03 17:34

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控論文抄襲，據了解，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今天在民進黨中常會進行黨團業務報告時，再次說明相關爭議，祕書長林錫耀也提醒，論文的事情很複雜、被潑髒水很難一時講清楚，藍軍後續可能繼續緊咬，呼籲中常委還是要把事情說清楚。

民進黨主席暨總統蔡英文今天接待美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團（Nancy Pelosi），特向民進黨中常會告假，由立法院民進黨團總召柯建銘、中常委代理主持會議，據轉述，鄭運鵬在黨團業務報告時提及近期針對林智堅的論文案多次召開澄清記者會，再次說明論文爭議相關狀況。

據轉述，林錫耀在會中表示，林智堅論文事件的物證、人證都很清楚，指導教授陳明通已聲明是他將論文修改後記給另一位研究生余正煌，物證也很明確且有公證，余正煌才換題目1個月，陳明通已將修改過的論文寄回給林智堅。

據悉，林錫耀說，論文的東西很複雜，對手陣營潑髒水，很難一時講清楚，但人格形象已受到傷害，預期藍軍也會繼續緊咬，民進黨被抹黑還是要把事實說清楚，希望中常委了解狀況，進一步對外說明；他也提及台大學倫審定委員會、社科院長蘇宏達已有定見應該迴避，否則太不符合程序正義。

此外，林錫耀表示，CNN等國際媒體昨晚都報導裴洛西訪台的新聞，大幅提高台灣的國際能見度。

與會中常委說，年底地方選舉國民黨應該會鎖定林智堅攻擊，因為國民黨自己聲勢不佳、很難拉抬，而林智堅有高關注度及外溢效應，加上人格形象已被影響，若民進黨未能及時澄清，其他縣市的選情也可能受到影響。

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