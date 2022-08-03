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    高中引進外籍英文教師 本學年度增到34校

    教育部推動高中引進外籍英文教師，本學年度增到34校。（資料照）

    教育部推動高中引進外籍英文教師，本學年度增到34校。（資料照）

    2022/08/03 17:24

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部積極推動「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」，優先配置外師到推動「高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫」公立高級中等學校，由聘請外師與校內雙語教學教師共備課程，計畫實施至今邁入第8年，成效良好，參與學校逐年增加，從103年補助8校至本學年度已增加到34校，未來國教署仍將持續鼓勵更多學校申請，以提升英語教學品質，協助學校推動校本特色課程英語化。

    教育部說，這項計畫是為提升國家競爭力、厚植國人英語力，針對實施藝術、健康與體育、綜合活動、科技等領域學校提出的「引進外籍英文教師計畫」，依申請件數多寡及「歷年訪視及成果參考」、「計畫案完整度及可行性」、「縣市平衡」、「弱勢協助」等4項指標進行審查，獲補助的公立高級中等學校可依據需求聘用外籍教師每週教授20至22節全英語課程。

    計畫由教育部國教署委託國立新竹科學實驗高中承辦，針對成功引進外師的學校，諮詢小組每學年度都會到校提供1至2次諮詢協助，由專家學者、校長及英文老師擔任訪視委員，除了進班觀課，與學生座談了解教學成效與學習需求，也會提供行政團隊諮詢協助，提出引進外師計畫的執行建議及策略。

    教育部舉國立屏東高中為例指出，屏中外師將英語結合生活與在地文化，提升學生英語溝通的意願，呼應學校「從阿緱出發 向世界提問」願景，讓學生可以英語表達屏東文化環境特色。國立北門農工外師則以設計生活化情境的方式，將日常英語結合地方特色，設計對話式課程，將英語課程變有趣。受補助學校都說，外籍教師設計的課程多以活動式進行，也能夠瞭解國外的風俗民情，師生都感受到外籍教師帶來的新鮮感與活力。

    教育部國教署說，高級中等學校教育階段推動雙語教育，仍將以我國英語文教師為主，為協助加強高中校園英語口說環境，增進提高學生學習效果及英語學習動機，未來將持續精進推動這項計畫，強化非山非市地區英語文創新教學及維持區域資源，讓更多的學子受惠。

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