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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊出席內科協會被喊「凍蒜」 簽書熱情如「回娘家」

    台北市副市長黃珊珊出席內科發展協會，收到熱情歡迎，現場還安排理監事認購的新書簽名。（記者何玉華攝）

    台北市副市長黃珊珊出席內科發展協會，收到熱情歡迎，現場還安排理監事認購的新書簽名。（記者何玉華攝）

    2022/08/03 17:11

    〔記者何玉華／台北報導〕內科發展協會第11屆第一次會員代表大會今（3）天下午舉行，先後邀請民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊到場，兩人時間錯開並未碰面；陳時中受邀致詞後離去，黃珊珊抵達後如「回娘家」與協會成員互動熱絡，受邀致詞、為新書簽名，也在會場內受訪；黃珊珊說，她是內科創會會員及義務法律顧問，與理監事一起並肩作戰20餘年。

    黃珊珊一到場就有協會幹部上前，雙方互動熱絡，上台合影時，有理監事帶領高喊「黃珊珊、凍蒜」，也有理監事認購2000本黃珊珊新書，當場邀她現場簽名，面對協會的熱情，黃珊珊顯得心情相當愉悅。

    黃珊珊說，她是內科發展協會創會會員，從協會成立時擔任義務法律顧問，每一個廠商進駐後碰到一切問題，都是當時選區的市議員和理監事一起並肩作戰20年來解決，她希望大家都來關懷內湖，支持內科，甚至可以有更多的資源挹注，因為內科是內湖、也是台北的瑰寶，希望大家一起來重視。

    她說，內科跟其他的園區不一樣，完全靠自己的的廠商努力，相關資源沒有其他園區多，大家都來關心能爭取到更多資源到協會，讓廠商的福利更好，或是環境改造，最重要是帶著內科去打國際盃，因為內科就是帶著台灣走出去的龍頭，大家一起往前走，而不是互相在內耗。

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