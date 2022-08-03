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    中國再度撕毀ECFA協議 陳吉仲：台灣農漁業不可讓人任意宰割

    農委會主委陳吉仲。（記者劉信德攝）

    農委會主委陳吉仲。（記者劉信德攝）

    2022/08/03 17:03

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中國今（3）再度宣布即起暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚、柑橘輸入，其中柑橘類水果如文旦已進入產季，繼同樣被列入早收清單的石斑後，檸檬、柳丁等同列ECFA早收清單品項同樣被禁，對於中國屢次撕毀雙邊的經濟協議，農委會主委陳吉仲表示，獎勵中國訂定，也是中國單方面撕毀決定，表示台灣農漁業部門不可讓人任意宰割，會持續往分散市場努力。

    繼中國從去年迄今陸續宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑，隨著美國議長裴若西訪台，中國1日宣布暫停台灣多個食品廠的產品輸入後，今天並宣布暫停中國的天然砂出口台灣，也宣布暫停台灣的柑橘類水果（文旦、柳丁、柑橘、葡萄柚、檸檬）、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚暫停輸入，以農產品方面來說，這是中國第四度以檢疫為理由片面暫停台灣農產品輸入。

    陳吉仲表示，這次被禁的品項，相關產地遍布全台，確實影響全台灣，不過目前會透過措施穩定農產品的產地價格，絕對會百分百照顧農漁民。

    柳丁、檸檬等被列為ECFA早收清單的農產品項，對於中國再度撕毀經濟協議，陳吉仲說，這不只是台灣會面臨到的問題，中國屢次不遵守國際貿易規範，如以在產品包裝驗出COVID-19病毒陽性為由，暫停產品輸入等，各國都有在WTO提出申訴，至於ECFA的部分，則是獎勵中國訂定，撕毀規定也是中國決定。

    陳吉仲強調，台灣農業部門不可任人宰割，台灣農產品目標就是要農漁業永續，並表示一直以來就是要減少單一市場倚賴，這目標農委會已做到。

    中國指我方水果有防檢疫問題等，陳吉仲表示，每每中國指台灣的農產品有介殼蟲等問題，我方防檢局都立刻透過兩岸動植物防檢疫平台回應，並希望對方提供科學證據，現在仍不改立場，也會持續提供我方的科學證據給中國，讓彼此的農產貿易可在正常市場與國際貿易規範進行。

    至於溝通管道是否順暢，陳吉仲坦言，暢通很難定義，不過中國給予我方的回應都並不符我方預期，但絕對很願意跟中國談，面對面談也都沒問題。

    至於下一個可能被中國狙擊的農產品，陳吉仲表示，只要外銷中國佔比達9成以上的農產品都有可能，如果以水產品來說，很有可能下一個隨時會被禁的就是午仔魚。

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