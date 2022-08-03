中國軍演製造國際麻煩 王定宇：4艘美艦在台灣東部外海活動

王定宇指出，雷根號航空母艦等4艘軍艦在台灣東部海域活動。（取自DIVDS網站）

2022/08/03 17:01

〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國隨即宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊6個海域、空域進行實彈軍演。對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇今（3）日直指，美國不僅在鄰近的沖繩有駐軍，4艘美艦也在台灣東部外海活動，國防部及相關單位均全程掌控。

對於解放軍環繞台灣式的實彈軍演，王定宇今日受訪表示，就在裴洛西歷史性訪台之祭，中國面子掛不住，宣布在台灣四周進行實彈軍演，預告範圍比1996年台海飛彈危機更接近台灣，這個局勢當然要審慎因應，我們有信心、也有責任保衛台灣和自己的國家。

王定宇指出，中國劃設這些區域距離很近，目前最直接的影響是對台灣對外交通運輸，必須做一些迴避，以免發生意外。

至於軍事國防上，王定宇評估，這要看中國採取什麼樣的動作，比方劃設東北角就牽涉日本的西南諸島和台灣東北角，中共在那邊實彈軍演製造的是國際麻煩，美國在沖繩的駐軍都會提高警戒。

在台灣東部外海，目前有美國雷根號航艦、以及黎波里號輕航艦等4艘美國軍艦在活動，其他包含平潭和西南空域，由於中國的長期騷擾，所以台灣有所準備、也會做好保護自己國家的因應，不挑釁、不製造麻煩，但對於麻煩製造者中國的舉動，我們也要做好準備。

王定宇指出，中國此舉對內是紓解沒面子，對台美外交工作全面失敗必須要有一個壓力出口，另方面，透過這樣的行動施壓，希望造成裴洛西來訪反而台灣受害的表面印象，讓國內一些配合中國的協力工作者，可以推銷這個謬論。台灣人必須清楚了解，不管裴洛西有沒有來，中國對台灣的軍事騷擾和野心沒有一天停過、也沒有少過。

因此，王定宇強調，台灣跟誰往來、誰要來台灣，這是台灣和朋友之間的事情，不應該由鄰國惡棍來做決定，更不會因為裴洛西來訪才做了這些動作，中國是長期不間斷地騷擾台灣，近日反而因裴洛西來台訪問，中國把動作做大，讓世界看到台灣的重要性和中國的霸凌，台灣可以得到國際更多的支持和同情，而中國此舉只是方便內宣，「不一定損人，但一定不利己」。

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