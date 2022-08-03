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    裴洛西訪台》國台辦制裁「台獨」機構 國合會：荒謬作為

    中國國台辦發言人馬曉光。（資料照）

    中國國台辦發言人馬曉光。（資料照）

    2022/08/03 16:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國國台辦今宣布制裁台灣民主基金會、國際合作發展基金會（國合會）等「台獨」機構及關聯機構。國合會今回應批評，國台辦惡意曲解國際發展合作工作的價值，並對其合作夥伴採取懲戒措施，是對國際社會共同努力追求聯合國永續發展目標打壓的荒謬作為。

    國合會（TaiwanICDF）和民主基金會均是由我國外交部成立的財團法人機構，今竟遭中國國台辦發言人馬曉光點名制裁。馬曉光稱兩基金會是「台獨」頑固份子關聯機構，打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動。中方決定對上述基金會採取懲戒措施，並懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人。

    國合會今天發布聲明回應表示，國合會多年來依循國際發展援助潮流，透過提供技術合作等方式，協助開發中友好國家經濟、社會發展，改善人民的生活，同時也對遭受天然災害國家或地區提供災後重建的人道協助，與其他國家推動國際發展合作工作的機構並無不同。

    國合會近年來致力於結合公、私、民夥伴的力量，並與理念相近的國際夥伴合作，透過各式創新活動，串聯國內外資源，共同發揮影響力，一起投入國際發展援助工作，也感謝台灣民間企業基於協助達成全球永續發展目標共同努力。

    國合會強調，國際發展合作工作的推動，充分彰顯人類社會良善美好的普世價值。中國國台辦惡意曲解國合會國際發展合作工作的價值，並對其合作夥伴採取懲戒措施，是對國際社會共同努力追求聯合國永續發展目標打壓的荒謬作為。

    民主基金會今則表示，沒有特別回應。

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