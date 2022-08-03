中國再禁我農產品陳吉仲宣布8日起發行30萬份農遊券 細節下週說明

農委會主委陳吉仲（右）、漁業署署長張致盛（左）針對中國片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入召開記者會，說明處理目標及因應措施。（記者劉信德攝）

2022/08/03 16:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國今（3）再度宣布即起暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚、柑橘輸入，農委會主委陳吉仲直言，全球除了中國沒有任何國家這樣處理國際貿事務，簡直是創國際貿易的歷史，現階段除會透過四大措施，穩定這些品項的農產品產地價格，也不排除會透過WTO訴諸爭端解決機制，並宣布自8日起，只要在農漁會等相關平台買滿600元，就可以抽價值200元的農遊券，預計將發行30萬份。

陳吉仲於記者會上表示，預計受影響的柑橘類水果有8千噸，白帶魚5500公噸，竹筴魚1千噸，會採取四大措施因應，包含外銷擴展新市場、擴增既有市場，提供業者外銷獎勵。

國內行銷部分除強化加工冷鏈並提供獎勵措施外，也將於8日推出農遊券抽獎，只要消費者在農漁會等相關通路購買相關產品，就有機會可抽中200元的農遊券，預計下週會說明細節；還有提供農漁民資金周轉需求的融資貸款，也會持續透過WTO爭取我國應有的國貿權益。

陳吉仲表示，這次受影響最大的農產品是白帶魚，我國外銷到中國的魚種中，白帶魚排名第5，以白帶魚跟竹筴魚來說，國內行銷的目標為1600公噸，部分白帶魚與竹筴魚也會用於農委會推出的銅板幸福餐盒，預計採用600噸。

另外，陳吉仲進一步說明，為了擴大國內行銷，除了會提供企業團體訂購的專線跟平台外，由於文旦產季即將到來，加上今年白露到中秋僅有3天，因此還會搭配推出農遊券，而這些農遊券也可以用在休閒農場等地點，細節下週會進一步公布。

至於這次相關振興的金額經費，陳吉仲強調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都認為要百分百照顧農民，經費會跟主計總處爭取，整體經費則不會超過這些被禁品項的外銷產值；依農委會統計，這些產品外銷產值仍不到10億元。

農委會主委陳吉仲宣布自8日起，只要在農漁會等相關平台買滿600元，就可以抽價值200元的農遊券，預計將發行30萬份。（記者劉信德攝）

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