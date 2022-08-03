解析中國軍演 揭仲：共軍機艦活動前推丶意圖淡化兩岸「中線默契」

中共解放軍預告4日起6區域軍演。（圖擷取自中國國防部網站）

2022/08/03 16:17

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍宣佈要在4日12時起至7日12時止，在台灣周邊6個海空區域進行整整72小時的軍事演習，軍事專家揭仲今天指出，不排除共軍藉機將機艦活動範圍，從目前的海峽中線「前推」至我方24海里鄰接區外緣，創造在海峽中線以東演習的事實，進一步淡化兩岸軍方自1999年後所形成的「中線默契」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，在共軍2日晚上所宣布的6個演習區中，台灣西方的演習區是在台灣海峽最窄的部分橫跨中線東西兩側；另外在台灣西南方、台灣北方和台灣東北方的3個演習區，範圍都已進入我方2009年所宣告的12海里領海以內，其中台灣西南方與北方的演習區還更深入到領海基線與台灣本島陸地間的內水，距台灣陸地最近的地方僅有不到10海里。

他說，在台灣西南方、北方和東北方的3個演習區範圍，已將高雄港與基隆港的進港航道涵蓋在內，很可能會使外籍商船在中共所宣布的演習期間內不敢進入這二個港口，對我方的貨物進出口造成不小的影響，讓我方蒙受經濟損失。

揭仲說，相形之下，在1995年至1996年的台海飛彈危機中，中共三波彈道飛彈試射的落點，距離台灣本島陸地至少都超過29海里；而其他四波的大型演習，則都是在中國大陸沿海地區。換言之，光是這次共軍將演習區的範圍，深入至我方領海甚至領海基線內，就已顯示出前所未有的威脅意味。

揭仲指出，雖然在未來的三天，共軍機艦未必真的會進入我方24海里的鄰接區內，但不排除會藉機將機艦活動範圍，從目前的海峽中線「前推」至我方24海里鄰接區外緣，創造在海峽中線以東演習的事實，進一步淡化兩岸軍方自1999年後所形成的「中線默契」。

國軍「漢光38號」實兵演習期間的「聯合截擊作戰」演練，圖為繼光軍艦射擊「標準一型」防空飛彈。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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