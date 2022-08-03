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    1996飛彈危機再現？ 蘇紫雲：台灣民心、韌性比當年高很多

    中共解放軍預告4日起6區域軍演。（圖擷取自中國國防部網站）

    中共解放軍預告4日起6區域軍演。（圖擷取自中國國防部網站）

    2022/08/03 16:25

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台，中國解放軍卻計畫自4日至7日在台灣周遭6處海空域軍演，部分演習區域侵入台灣領海與鄰接區，引發國人關注。軍事學者蘇紫雲今受訪指出，相較1996年台海飛彈危機，中國軍力雖有進步，但台灣也有進步，更重要的是台灣的民心士氣、韌性比當年好很多。

    國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天受訪表示，中國解放軍在台灣周邊進行軍演，發射的飛彈裝的都是「政治彈頭」，用意在影響台灣民心士氣跟股匯市，但從台股今日的表現還算穩定。

    其次，蘇紫雲分析，中國的軍事力量自1996年台海飛彈危機後，在兵力投射上有長足進步，但台灣相對的在防空、反飛彈能力上也有進步，且本土防衛是沒有問題的，而台灣民心士氣、民心韌性上比當年好很多，也是台灣社會在經歷民主化後。

    針對中國軍演，國防部今也召開臨時記者會強調，中共舉措是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」。

    對此，蘇紫雲分析，國防部的應處妥當，中國宣布軍演事實上是「外交大於軍事的威脅」，是外交上面的問題，因為是一個國家將演習區域、禁航區畫設到另一個國家的領海，國防部是把被動防禦姿態表現出來，在國際輿論戰場才會取得正當性，而國防部當然會有底線，當入侵飛機持續進入領土，自然會採強制手段應對。

    至於未來發展，蘇紫雲認為，台灣目前在至高點，中國把自己逼到牆角，也會面對國際更大的後座力，而北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6月份在記者會上直言批評中國「霸凌鄰國、威脅台灣」，而現在世界各國都會認定，中國自己坐實了「中國威脅論」。

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