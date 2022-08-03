北市訂公廁管理自治條例 超商廁所未供衛生紙最重罰1.5萬元

台北市政府訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，未來便利商店、速食店、百貨公司等提供不特定對象使用的廁所若未按規定提供設施，最重可處1.5萬元罰鍰。（記者鄭名翔攝）

2022/08/03 16:51

〔記者鄭名翔／台北報導〕為精進公廁品質，台北市政府訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，除公部門外，擴大納管私部門的便利商店、速食店、百貨公司等提供不特定對象使用的廁所為公廁，須依照條例規定設有軟硬體設備及維護管理，若限期內未改善最重可處1.5萬元罰鍰，今經北市議會一讀審議通過，後續待三讀完成、報請中央核定後，有望今年底前公布實行。

北市現納管公廁共6979座，分隸屬1300多個管理單位，環保局過去雖有評鑑措施希望提升公廁品質，但考量多年來仍與美日等先進城市有所差距，為再精進公廁軟硬體設施及環境品質，特定出自治條例將管理作為予以法制化，明定須有軟硬體設施及評鑑標準、頻率等，且加之違規罰則。

北市議會法規委員會今審查此自治條例，議員王浩認為，當今便利商店提供的廁所最多民眾使用，環保局應納入管考對象；議員周威佑指出，除環境項目外，關於男女廁比例、性別友善廁所等設置情形也應納入規範；議員汪志冰則強調，父母均有育兒照護責任，應於男廁內增設尿布台等嬰幼兒照護設施，才可達到性別平權。

環保局說明，凡提供不特定多數人使用均為公廁，因此除公部門轄管公廁外，包括超商、速食店、咖啡店、百貨公司對外開放廁所也均納入公廁規範對象，而關於男女廁、無障礙廁所比例均在建築技術規則中已有規範，至於在男廁新增育兒照護台等，會先由公部門試辦，後續新設公廁達一定面積均要求設置。

據此自治條例規範，公廁內除便器外，廁間內應設置衛生紙及貼心設施、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶，並裝設扶手、求助鈴、張貼衛生紙可否丟棄馬桶內之標示，廁間門上則須張貼便器種類標示，廁所內也應設置洗手檯、給皂機、整容鏡及擦手紙架或烘手機。

此外，環保局將派員檢查公廁環境整潔，併同公廁軟、 硬體設置及維護情形進行評鑑分級；自治條例也增訂罰則，若設施不符規定且於期限內未改善，處管理單位2000元以上、1萬元以下罰鍰，得按次處罰，而評鑑結果未達門檻，則處1200元以上、6000元以下罰鍰及公布名稱，若拒配合檢查則最重可處1.5萬元。

「台北市公廁環境衛生管理自治條例」今經法規會審議通過，環保局指出，後經議會三讀通過後並經中央核定，最快有望今年底前公布實行。

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