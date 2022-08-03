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    俄中沆瀣一氣批裴洛西訪台 外交部︰譴責俄國貶損我國主權

    外交部今反批俄羅斯外交部的聲明「不當」，表達嚴正抗議，並譴責俄方以不實表述貶損中華民國國家主權。（資料照）

    外交部今反批俄羅斯外交部的聲明「不當」，表達嚴正抗議，並譴責俄方以不實表述貶損中華民國國家主權。（資料照）

    2022/08/03 16:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，俄羅斯外交部2日竟也發聲明唱和中國，批裴洛西是明顯挑釁。外交部今反批俄羅斯外交部的聲明「不當」，表達嚴正抗議，並譴責俄方以不實表述貶損中華民國國家主權。

    俄羅斯外交部2日晚間發布聲明，指裴洛西訪台是「明顯挑釁」，並稱「中方有權採取必要措施來保護其主權及領土完整，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣則是中國不可分割的一部分」。

    外交部今天發布新聞稿反駁並表達嚴正抗議。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面的巨大差異，均為國際所公認的事實；唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。

    外交部說，我方對於俄國外交部罔顧現狀、附和中方的荒謬言論，表達強烈不滿與嚴正抗議。外交部強調，台灣面對中國政府長久以來的複合式威脅，我國政府及台灣人民本著自助人助的決心，全民團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇。

    外交部序指出，另方面，政府亦持續強化與民主陣營的合作，爭取理念相近國家對台灣的支持。台灣堅守的民主自由、人權法治及對全球經濟發展及地區穩定的貢獻，才是抗衡中國威權擴張的利器。我國將藉由與理念相近國家的緊密合作，厚植國際正義的力量，堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，維護全球的民主自由與和平穩定。

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