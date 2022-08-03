接待裴洛西訪團 蔡英文告假民進黨中常會

蔡英文總統親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（美聯社）

2022/08/03 16:07

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台，兼任民進黨主席的蔡英文總統今在台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見，並特向中常會請假，由立法院民進黨團總召、中常委柯建銘代理主持會議。

民進黨今召開第20屆第2次中常會，蔡英文因接待裴洛西訪問團，特向中常會請假，由立法院黨團總召柯建銘中常委代理主持會議，會中邀請台北海洋科技大學副校長呂曜志以「近期國際物價趨勢的觀察」為題進行專案報告。

根據民進黨發言人謝子涵會後轉述，柯建銘聽取報告後裁示，2年多來世界各國經濟活動普遍受到疫情的衝擊，台灣因為全民努力防疫有成，經濟得以持續發展；依據國際貨幣基金預測顯示，今年台灣人均GDP將可望超越韓國，成果受國際矚目與肯定，昨日來訪的裴洛西也特別稱許台灣的優異表現，並稱台灣是自由、民主的「韌性之島」。

柯建銘指出，後疫情時代，國際之間交流雖已逐步恢復正常，但外部經濟及政治情勢依然險峻，今年世界面對烏俄戰爭和能源上漲等挑戰，各國經濟成長預測皆處下調趨勢，且通膨大幅升高。在這種狀況下，台灣物價亦受到影響。

柯建銘強調，穩定基本民生物價，一直是政府重要政策目標。面對這波挑戰，行政院也已採取相關因應措施。而從相關比較數據顯示，台灣在各國通膨指數與經濟成長率仍有優於他國的表現。未來，我們也將持續努力，密切掌握後續情勢發展，做好一切因應，以減緩國際情勢對於民生物價的衝擊。

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