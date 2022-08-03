為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國台辦「懲戒」2基金會 國民黨︰停止傷害兩岸關係

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    2022/08/03 16:02

    〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦宣布對台灣民主基金會、國際合作發展基金會等「台獨」頑固份子關聯機構予以「懲戒」措施，國民黨文傳會副主委林家興今日回應指出，此種懲戒無助於推動兩岸人民福祉，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑。

    林家興表示，台灣民主基金會與國際合作發展基金會皆為中華民國外交部設立的公設財團法人，兩者皆對在國際間宣揚中華民國的民主成就有重大貢獻，並無黨派統獨之分。其中台灣民主基金會依據章程，其董事席次一半以上為政黨代表，便包括國民黨所派代表在內。這既非「台獨頑固份子關聯機構」，更不該遭受「懲戒措施」。

    林家興強調，國民黨很榮幸能對在國際間發揚中華民國的民主成就盡心力，而國民黨的兩岸政策都延續過去黨章與黨綱的規範、反對台獨，並且在維護民主自由、區域和平的前提上，不會放棄與對岸「有原則的交流」，同時，中華民國主張民主自由制度與保障言論自由，大陸當局的所謂法律與懲戒措施不及於中華民國自由地區，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑，兩岸應該對話、交流，不應對抗、交惡，否則對兩岸關係與區域和平只會帶來負面衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被點名「台獨頑固分子」 宣德能源負責人：不爽啦
    2022/08/03 13:00

    被點名「台獨頑固分子」 宣德能源負責人：不爽啦
    國台辦「懲戒」台灣民主基金會 林飛帆：急著打壓凸顯手足無措
    2022/08/03 10:57

    國台辦「懲戒」台灣民主基金會 林飛帆：急著打壓凸顯手足無措

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    台2基金會被貼「台獨」標籤 中國制裁株連捐款、交易企業及個人
    2022/08/03 10:27

    台2基金會被貼「台獨」標籤 中國制裁株連捐款、交易企業及個人
    裴洛西訪台》國台辦跳腳 宣布制裁4台企、2基金會
    2022/08/03 10:09

    裴洛西訪台》國台辦跳腳 宣布制裁4台企、2基金會

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播