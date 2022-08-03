裴洛西訪台》總統府、超商遭網攻 綠委︰駭客攻擊恐持續數天

總統府官網昨遭境外網路攻擊，一度未能正常運作。（圖擷取自總統府網站）

2022/08/03 15:50

〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣期間，我國總統府、多處超商接連遭網路攻擊，引發揣測。對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委林靜儀和趙天麟今（3）日皆示警，除正式軍演與貿易戰外，大規模駭客攻擊應被視為侵略徵候，相信這幾天都可能持續，也需謹防國內錯假訊息傳播和認知作戰行動。

裴洛西這2天，不僅總統府官網遭「平常200倍」的境外網路攻擊，甚至出現台鐵新左營站、各級政府及多家超商螢幕被駭。對此，林靜儀表示，相信這幾天都可能持續，請民眾謹防國內錯假訊息傳播和認知作戰行動。

林靜儀分享，她稍早接受外媒訪問時發現，外媒獲得的資訊是「台灣人很害怕在大採購」，但是國內的氛圍是「哇太開心了我們來看飛機」。近日需要特別注意，第一，確保對國際社會資訊傳播的平衡；第二，不要隨便傳播不確定來源的資訊；第三，對於引起騷動或仇恨的言論保持警戒。

趙天麟則指出，接連事件讓他想起，2015年與2016年俄羅斯使用惡意程式造成烏克蘭十萬人電力與金融中斷事件。除正式軍演與貿易戰外，面對謀我甚極的流氓國家中國，大規模駭客攻擊應被視為侵略徵候，我國應以此高度防範與反制。

趙天麟說，小七是台灣民眾民生採購日常，超商會遭駭，任何以智慧網路營運的公民營體系就有可能癱瘓，這要當作對軍演的反制，不可不慎。值得注意的是，日本防衛省模擬共軍攻台第一波攻擊，絕非實體火砲，而是網路戰。

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