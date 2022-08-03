共軍軍演內容曝光！ 東部射飛彈丶西部射擊火箭 阻撓美軍介入

共軍宣佈在4日12時起至7日12時止，在台灣周邊6個海空區域進行整整72小時的軍事演習，政府高層人士研判，共軍在台灣東部海空域進行的是各型飛彈試射，在台灣西北部丶海峽中線區進行的應是長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊，意在阻撓美軍介入丶挑戰美軍劃設海峽中線限制。（圖擷取自美國學者傅泰林推特）

2022/08/03 15:33

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍宣佈要在4日12時起至7日12時止，在台灣周邊6個海空區域進行整整72小時的軍事演習，政府高層人士今天指出，依據相關情報研判，共軍在台灣東部海空域進行的是各型飛彈試射，在台灣西北部丶海峽中線區進行的應是長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊，意在阻撓美軍介入丶挑戰美軍劃設海峽中線限制。

高層人士說，國軍因應美國眾議院議長裴洛西來台以及中國軍事威脅，從8月2日上午起至8月4日中午止，進入為期3天的專案「強化戰備整備指導期」，而共軍宣佈的演訓，就正好是從8月4日12時起開始，這是刻意的安排，要將球丟給台灣及美國，看台美兩國如何交招因應。

他指出，從相關訊息研判，中國在台灣周邊海空域劃出6處軍演區，除了有幾處軍演區域已侵入我國領海領空之外，在台灣西北部海空域進行的是長程火力實彈射擊，由於共軍也曾在海南島往南海方向進行過類似的軍演，研判應是以長程火砲及長程火箭彈進行的聯合火力攻擊，由東部戰區及火箭軍兵力參與。此外，此區域的演習範圍，已跨越了美軍劃設的海峽中線，明顯就是挑戰美軍當年劃設中線的立場，想要以武力改變台海現狀。

高層人士研判，中國在台灣南北兩端劃設4處軍演區域，主要是進行對台灣的海空封鎖作戰，至於是僅由共軍的海空軍進行聯合封控演練，還是進一步進行佈雷丶封鎖航道等項目，需要更多的訊息加以研判。

另在台灣東部丶與那國島南方海空域進行的共軍實彈軍演，高層人士說，研判應是進行由中國內陸發射傳統彈頭彈道飛彈，加上由戰機與海軍艦艇發射各型飛彈的以海上大型船艦為目標的聯合飛彈射擊，這部分應與反制美國介入台海情勢有關，意在藉由飛彈實彈射擊，演練及驗證解放軍區域拒止/反介入戰法是否可行。

根據中國新華社今天引述解放軍東部戰區副參謀長顧中說法指出，這次聯合軍事行動，是針對美和台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精密導引武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。

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