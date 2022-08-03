裴洛西抵國家人權博物館 會晤林榮基、李明哲、吾爾開希

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，參訪團下午轉往國家人權博物館，與中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基等人會晤。（記者廖振輝攝）

2022/08/03 15:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，今日上午拜會蔡英文總統後，下午2點40分座車抵達國家人權博物館，與中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基等人會晤。

國家人權博物館大門外，新北市警局霹靂小組荷槍實彈全程緊戒，景美人權文化園區內全面管制，閒雜人等不得進入，中華統一促進黨等統派人士在斜對街路口舉旗抗議，有一中年男子在裴洛西抵達前高舉「朱主席親美反中、掀兩岸戰端虐民」標語，立刻被警方架走請離現場。

下午2點45分許，李明哲搭乘一輛綠色自用小客車赴會，並未受訪直接進入會場。隨後西藏流亡政府駐台代表格桑堅參（Kelsang Gyaltsen Bawa）也抵達現場；近3點左右，銅鑼灣書店老闆林榮基來到園區。

林榮基受訪表示，今天來談香港、台灣及中國人權問題，人權是普世價值，沒有分別的，還有很重要的是，裴洛西支持台灣，讓香港和台灣感到不孤單。

下午2點45分許，李明哲搭乘一輛綠色自用小客車赴會，並未受訪直接進入會場。（記者陳鈺馥攝）

裴洛西（Nancy Pelosi）參訪團下午轉往國家人權博物館，現場大批警力維安。（記者廖振輝攝）

台灣NGO工作者李明哲。（記者廖振輝攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，參訪團下午轉往國家人權博物館，與中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基等人會晤。（記者廖振輝攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，參訪團下午轉往國家人權博物館，與中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基等人會晤。（記者廖振輝攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，參訪團下午轉往國家人權博物館，與中國民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基等人會晤。（記者廖振輝攝）

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